Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović nedavno se našao u centru pažnje zbog spora oko nasledstva pokojne prijateljice Stele Savić, a sada se ponovo oglasio tim povodom.

Naime, Golubović je ranije najavio pokretanje pravne borbe za njenu imovinu, tvrdeći da na to ima legitimno pravo.

Ovoga puta obratio se iz jednog dvorišta, poručivši da je preuzeo brigu o kući i imanju, koje će, kako kaže, čuvati do kraja života.

"Zadužio sam najvećeg teroristu svih vremena"

-Evo da svi znaju, odavde ne odlazimo. Ostaćemo ovde dok god bude potrebno, sve dok na ovom mestu ne nikne neboder. Za obezbeđenje sam zadužio najvećeg teroristu svih vremena, Šakala, koji će čuvati imovinu u posebnim terminima - rekao je Kristijan.

Ističe da je sa porodicom Savić povezan još od detinjstva, kao i da je tokom poslednje četiri godine sa Stelom uložio 58.300 evra.

Takođe tvrdi da mu njeni roditelji duguju 28.000 evra.

Prema njegovim rečima, prijateljstvo sa Stelom trajalo je decenijama, tokom kojih joj je pomagao i finansijski i privatno, naročito u najtežim periodima njenog života.

Govoreći o sporu oko imovine, navodi potom da postoje svedoci koji mogu da potvrde njegove tvrdnje, kao i da je bilo pokušaja da joj se uskrati pravo na stanovanje.

-Pokrenuto je pitanje imovine i ja ću objaviti šta je prava istina. Pored mene je svedok, čovek kod kojeg je živela poslednje četiri godine, nakon što smo je preselili iz porodične kuće. Tada su, kako tvrdim, pojedine komšije pokušavale da joj oduzmu pravo na život u toj kući. Tvrdili su da ne živi tu i želeli su da joj ospore stanarsko pravo, u čemu su delimično uspeli prvostepenom presudom - rekao je Golubović.

"Ovde je nekada bilo okupljalište narkomana"

Kako dalje navodi, Stela se, prema njegovim tvrdnjama, suočavala sa pritiscima stanara i neposredno pre smrti.

-Stanari su želeli da je silom isteraju odavde. Neka im to služi na čast, ali i kao upozorenje od mene. Braniću sve što je imala, pa i sopstvenim životom. Meni ta imovina nije potrebna i do kraja života ništa neću prepisati na svoje ime, ali oni to neće dobiti jer su pokušali da je prisvoje. Reč je o imovini vrednoj oko 30.000 evra. To je stara, veoma lepa kuća sa dvorištem. Jedan vlasnik placa živi u Švedskoj, dok je druga suvlasnica starija žena. Oni su je tužili kako bi mogli da prodaju Stelin deo investitoru. Nikada nisu održavali ovaj prostor. Ovde je nekada bilo okupljalište narkomana, a iz dvorišta sam uklonio oko 400 špriceva. Uspeli smo da sačuvamo deo imovine i skulpture koje je pravio njen otac, čovek koji je Stelu voleo i čuvao kao malo vode na dlanu - izjavio je Golubović.