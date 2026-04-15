Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.

Kako prenose domaći mediji, nakon sprovedenog postupka i ocene dokaza, sada je doneta presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Svojevremeno se pojavio i snimak incidenta, nakon kojeg je Šavija hospitalizovana.

Imala dve operacije

Nataša Šavija nakon incidenta imala je dve operacije oka, kako bi uspela da povrati stari fizički izgled.

Jednom prilikom progovorila je o posledicama povreda koje je doživela.

- Deformisana sam za ceo život! Ne znam da li će mi oko ikada izgledati kao pre. Kapak mi je nepomičan, a pre operacije je bilo još gore, nije se pomerao ni kada sam prstom pokušavala da ga podignem. Moja porodica je doživela još veći stres od mene. Uvek sam bila jaka za sve što mi se dešavalo u životu - govorila je starleta.

- Verujem da neću imati psihičke posledice, barem se nadam... Verovatno ću se plašiti da izađem sama na ulicu, ali ću raditi na tome da vremenom ojačam. Jedino što želim u ovom trenutku je da se sve vrati na staro i da opet izgledam kao pre, a da oni koji su mi ovo učinili budu adekvatno kažnjeni! Puno sam čitala o fizičkom i psihičkom nasilju, i shvatila da ovo što sam ja preživela mnogo je gore od porodičnog nasilja - pričala je Šavija na Tiktoku.



