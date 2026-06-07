Kroz sramne medijske i političke kanale, Hrvatska je pokrenula novu, brutalnu kampanju protiv Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Ovaj nezapamćeni udar kao i ofanziva lažima, dobili su prelomnu potvrdu kada su isplivali sramni navodi u kojima se direktno udara na srpsku istoriju, suverenitet i dostojanstvo naših žrtava.

Da stvar bude još sramnija, Zagreb pokušava da opravda progon stotina hiljada Srba sa svojih ognjišta, dok paralelno optužuje Beograd za navodne "imperijalne operacije" na Kosovu i Metohiji i u Bosni i Hercegovini.

Pored toga, hrvatski "Večernji list" je naveo i da je "teško verovati da će EU diplomatija postaviti sve neophodne uslove Srbiji, a Srbiju su uporedili sa "preslikanom Putinovom i imperijom Ruske pravoslave crkve".

"Zato će biti presudno važna uloga iskusne Hrvatske kako se bi dogodilo da cela EU prema Beogradu krene kao jato gusaka u maglu", piše hrvatski list.

Zato su se upregle i hrvatske službe i mediji i cela "blokadna kuharica i kuhinja", jer, treba smeniti Vučića koji neće ispuniti ove "uvjete".

I zato državni doček za "drage studente srpske" i Splitu, Varaždinu, i zato Severina "puna ljubavi"... Kad ono, traže se podobni i pogodni - da žigošu!