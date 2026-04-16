Nakon što se juče u javnosti pojavila informacija da je Stefan Karić osuđen na tri godine uslovne kazne zbog brutalnog fizičkog nasilja koje je počinio nad Natašom Šavijom, on je napustio zemlju.

Kako prenose domaći mediji, u domu je zatečen njegov otac Osman Karić koji je bio ispred kuće, obavljao svakodnevne poslove i sređivao dvorište.

Stefan je napustio Srbiju, a Osman je otkrio gde se nalazi.

- Stefan je dobro, otišao je na Ibicu, tamo pokreće biznis. Ovo ostalo ne bih da komentarišem - rekao je Osman kratko.

"Neću da dajem izjave iz bezbednosnih razloga"

Nakon što je sud doneo presudu kojom je Karić proglašen krivim, a izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od tri godine, Šavija je istakla da ima strah za svoju bezbednost.

- Neću da dajem izjave iz bezbednosnih razloga - rekla je ona za Blic.

