Putovanje državnika u Budimpeštu, zakazano za ponedeljak, odloženo je, izveštavaju RIA Novosti. Mađarski portal HVG je objavio da je sastanak ukrajinskog predsednika sa mađarskim premijerom Peterom Mađarom bio zakazan za to veče, ali strane nisu uspele da finalizuju detalje.

„Prema našim informacijama, sastanak je bio zakazan za ponedeljak uveče, ali nije postignut konačan dogovor i na kraju je doneta odluka da se poseta odloži“, navodi se u izdanju.

Kao odgovor na zahtev izdanja, mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova je izjavilo da su pregovori o lokaciji i vremenu u toku. Ministarstvo je naglasilo da nije postignut konačan dogovor o datumu posete za ponedeljak.

Prema HVG-u, ključna tema budućih pregovora trebalo bi da budu bilateralni odnosi između Mađarske i Ukrajine, s obzirom na izjave Mađara o vraćanju prava zakarpatskim Mađarima. On je ranije izjavio da je postignut napredak na ekspertskom nivou, a zauzvrat je Mađarska obećala da neće blokirati početak pregovora o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji.

Portal podseća da je prethodna mađarska vlada okrivila Kijev za pogoršanje odnosa i odbila da podrži bilo kakve korake ka pristupanju Ukrajine EU dok se u potpunosti ne vrate prava mađarske zajednice u Zakarpatju, uključujući pravo na obrazovanje na maternjem jeziku.

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