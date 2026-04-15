Ovakvi izbori i eksperiment već je urađen, organizovan i plaćen od istih aktera pre četvrt veka u Srbiji.

Nisu li građani Srbije izglasali 24. septembra 2000.godine i to kandidata opozicije Vojislava Koštunicu ? Samo ipak desile su se i nasilne demonstracije 5.oktobra, više kao potvrda pobede nad Miloševićem. Morale su opozicione stranke biti skupljene u takozvani DOS, obzirom da su bile kao rogovi u vreći, morale su biti disciplinovane i dobro plaćene i to spolja... I tada nastali pokret OTPOR, koji je stvoren i čiji su članovi obučavani od strane zapadnih sila i dobro plaćen, takođe je imao zadatak rušenja tadašnje vlasti u Srbiji.

Kako je posle ovih izbora Srbija uništavana dvanaest godina na svim poljima, a što je i bio zadatak članica DOSa, svi dobro znamo i osetili smo.

Istu matricu , samo u različitim geopolitičkim uslovima morao je da primeni i Brisel, prema Mađarskoj, koja je i članica EU. Morao je posle šesnaestogodišnje vlasti da se sa nje sruši Viktor Orban.

Orban je apsolutno štrčao od jedinstvene politike Brisela i slao disonantne tonove, i to posebno Berlinu, kao čovek unitarista kome je Mađarska bila na prvom mestu. Ne ulazeći u unutrašnju politiku što se tiče Mađarske, treba se samo setiti borbe Orbana oko sprečavanja priliva migranata. Uspeo je da sačuva Mađarsku, dok je zapadna Evropa preplavljena migrantima, pogotovo Nemačka, a o samom gradu Briselu i da ne pričam.

Pojavom rata u Ukrajini i posledicama koje je on izazvao, Orban se postavio krajnje pragmatično iako je Mađarska članica EU. Njemu je na prvom mestu bio interes Mađarske i njenih građana.

Nije mogla EU da dozvoli Mađarskoj da održava konstruktivne odnose sa Rusijom i da pored uvedenih sankcija Rusiji i to prvo na energente, dobija gas i naftu i dalje po nižoj ceni.

Nije se smelo dozvoliti Orbanu da odbije da isporučuje oružje Ukrajini i finansira je. Takođe je bilo nedopustivo da Mađarska stavi veto na novi kredit EU Ukrajini od 90 milijardi evra. Normalno ovaj kredit treba da vraćaju sve članice EU. Pored ovoga, još mnogo toga smetalo je Briselu od Orbana odnosno od njegove spoljne politike, pa su morali biti stvoreni uslovi da on na izborima bude smenjen.

Da je sve što je odlučivano u Briselu Mađarska bez pogovora prihvatala, ostao bi Orban na vlasti, bez obzira kakva mu je unutrašnja politika. Kako se ovo nije ostvarilo morao se pronaći novi političar, koji bi došao na čelo Mađarske i bez pogovora izvršavao sve odluke iz Brisela. Tako je pronađen Peter Mađar i njegova stranka Tisa. Uz ogromno uloženi novac iz svih mogućih izvora centara moći i neskriveno Soroš fondacije, kao i Rotšild grupacije, došlo se do pobede Mađara na izborima, i sklanjanja Viktora Orbana.

Sada ćemo videti da li će Mađarskoj biti dat deo šargarepe u vidu zamrznurih sredstava iz EU fondova, koji nisu bili isplaćivani zbog Orbanove neposlušnosti. Hoće li uspeti Brisel da natera Mađara da od 2027. godine , kako je Brisel zacrtao, prestane kupovati rusku naftu, već skuplju, iako sa Rusima imaju važeći Ugovor do 2035.godine? Hoće li građani Mađarske biti primorani da kupuju duplo skuplji tečni gas, a sigurno hoće.

Na unutrašnjem planu, novi predsednik je obećao veliku čistku kadrova, kao i veliku borbu protiv korupcije, a što običnom građaninu Mađarske neće značiti mnogo. Iz svega proizilazi da Brisel , Soroš fondaciju, Rotšilde....građani Mađarske puno ne zanimaju. Glavno je bilo dobiti poslušnu Mađarsku i otkloniti bilo kakve posebne veze sa Rusijom...

Ne treba zaboraviti da je Peter Mađar stasao kao političar u Orbanovoj stranci Fides, i da je, što bi Srbi rekli, izašao iz Orbanovog šinjela.