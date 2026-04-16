Nakon što se juče u javnosti pojavila informacija da je Stefan Karić osuđen na tri godine uslovne kazne zbog brutalnog fizičkog nasilja koje je počinio nad Natašom Šavijom, odlučio je da napusti porodični dom na Zvezdari.

Kako prenose domaći mediji, u domu je zatečen njegov otac Osman Karić koji je bio ispred kuće, obavljao svakodnevne poslove i sređivao dvorište.

Uprkos velikoj medijskoj pažnji koja ne jenjava, atmosfera je delovala mirno i bez tenzije. Ipak, prema navodima domaćih medija Stefan je napustio Srbiju.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Stefanom kako bismo proverili istinitost ovih navoda, ali do momenta objavljivanja teksta on nije odgovarao na naše pozive.

"Neću da dajem izjave iz bezbednosnih razloga"

Nakon što je sud doneo presudu kojom je Karić proglašen krivim, a izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od tri godine, Šavija je istakla da ima strah za svoju bezbednost.

- Neću da dajem izjave iz bezbednosnih razloga - rekla je ona za Blic.

