Maja Marinković našla se u centru pažnje domaće javnosti zbog veze sa Asminom Durdžićem, dok njen otac Radomir Marinković Taki otvoreno govori o tome kako gleda na ćerkin emotivni život.

Kako ističe, rijaliti veze ne podržava i smatra da takav ambijent donosi tenzije i probleme.

- Nikakve Majine veze, što se tiče rijalitija, ne podržavam. Mnogo je ljubomorna, a to je zatvoren prostor. Nešto drugo su odnosi napolju. Što se tiče toga, ne bih da doživljavam nikakve stresove. Bolje da je ostala sama, đuskala, komentarisala, nego da mi posle pravi neke probleme. Tu su scene, pogledao si tamo, ovamo... To joj nije trebalo. Za sada, koliko vidim, funkcionišu - priznao je Marinković.

Potom se osvrnuo i na ranije sukobe i javne prozivke između njegove ćerke i nekadašnje prijateljice, a sada rivalke Stanije Dobrojević, ne štedeći reči.

- Videli ste kada je Stanija ušla unutra, kako je najlepše pričala o meni i Maji. Pričala je da smo dobri ljudi, a onda izrekla sve najgore, što ljudski mozak ne može da shvati. Da čovek podvodi svoju ćerku, da ćerka živi sa maminim dečkom... To ne mogu da shvatim. Videli smo ko je i šta je, šta je njen bivši dečko rekao za nju, da menja po tri dečka za noć, da ima OnlyFans, prodaje zlatne ribice, a ja imam kalauz za svaki katanac. Za nju i Kristijana sam znao još ranije, spminjala mi je nešto između redova, a Kristijan mi je to rekao još pre deset godina. Obmanula je narod, pa htela Kristijana da prevari za novac - govorio je Taki za Pink.rs.

