Ipak, rešenje za ovaj čest problem možda se već nalazi u vašoj fioci.

Jednostavan trik sa olovkom koji može odmah da pomogne

Stručnjaci i praktična iskustva pokazuju da obična grafitna olovka može pomoći da se rajsferšlus ponovo lako pokreće. Razlog je jednostavan – grafit iz mine deluje kao suvo sredstvo za podmazivanje.

Najbolji efekat postiže se korišćenjem mekših olovaka, poput onih oznake 2B do 8B. Dovoljno je da se vrhom olovke lagano pređe preko zupčastog dela rajsferšlusa, naročito na mestu gde dolazi do zapinjanja.

Na taj način sitne čestice grafita ulaze u mehanizam i smanjuju trenje, pa se klizač mnogo lakše pomera.

Posebno efikasno kod metalnih rajsferšlusa

Ovaj trik najčešće daje dobre rezultate kod metalnih rajsferšlusa, dok se kod svetle odeće savetuje oprez kako ne bi ostale tamne tragove grafita.

Za plastične rajsferšluse često se preporučuju blaža rešenja poput sapunice ili silikonskog spreja, koji se nanose pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje materijala.

Kada trik ne pomaže

Ako rajsferšlus i dalje zapinje, problem može biti mehaničke prirode. Klizač ponekad uhvati deo tkanine, ili su zupci blago savijeni, pa ih je potrebno pažljivo ispraviti.

U nekim slučajevima dolazi i do istrošenosti samog klizača, što znači da je jedino trajno rešenje njegova zamena.

Zašto grafit funkcioniše

Grafit ima specifičnu strukturu koja mu omogućava da smanjuje trenje, zbog čega se često koristi i kod brava koje zapinju. Stručnjaci ipak upozoravaju da ulja nisu dobra opcija, jer mogu privući prljavštinu i dodatno pogoršati problem.

Jednostavan trik sa olovkom tako može produžiti vek trajanja rajsferšlusa i uštedeti vreme i nerviranje – uz samo jedan predmet koji gotovo svako već ima kod kuće.