Dramatična situacija sinoć je usledila u Eliti 9, kada je voditeljka Ivana Šopić dala reč Asminu Durdžiću, kako bi progovorio o porodičnom sukobu, ali i javnim pretnjama.

Naime, voditeljka je suočila Asmina sa činjenicom da mu se majka Mevlida uključila na društvenu mrežu TikTok, dok mu je Nena Opozicija, poznata po dugogodišnjem praćenju dešavanja vezanih za Asmina Durdžića, javno poručila: "Mene niko ne može da ucenjuje, bolje ti je da se ne igraš".

Asmin je na ovo burno reagovao i odmah uputio direktnu pretnju Neni zbog napada na njegovu devojku Maju Marinković: "Ako je Nena rekla da se ne igram, kad izađem igraću se s njom baš kako želim. Ona ukoliko pljuje moju devojku, može slobodno da prestane da podržava".

Ne želi da vidi majku

Ipak, najveći muk u Beloj kući nastao je kada se Asmin obratio rođenoj majci i zabranio joj dolazak na veliko finale.

-Što se tiče moje majke, ako se već tako ponaša, nema potrebe da mi dolazi na finale, jer ne želim da je vidim. Sve ću joj reći kada izađem, ona treba da se zabrine za sebe. Na mene nije mogla mama da utiče kad sam imao 16 godina, a ne sada - odbrusio je Asmin, dodajući da je duboko razočaran i u svog brata jer dozvoljava "neke stvari" i pušta majku da se snima za TikTok.

U opštu pometnju odmah su se umešale i ostale učesnice. Stanija je pokušala da upozori Asmina da bude oprezan, ističući: "Nena o njemu mnogo zna, bolje da ne progovara".

Sa druge strane, Maja je potpuno izgubila kompas i brutalno i uz psovke izvređala Nenu, poručivši da će tek da iznese sav prljav veš o njoj.

