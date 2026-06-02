Aktuelni učesnik rijalitija Elita 9, Asmin Durdžić, poznatiji kao Alibaba, iz dana u dan privlači pažnju javnosti svojim ponašanjem, dok interesovanje publike ne jenjava ni kada je reč o njegovom privatnom životu.

Iako su njegovi roditelji, Mevlida i Mustafa Durdžić, već dobro poznati javnosti i često aktivni na društvenim mrežama, manje je poznato da Asmin ima i rođenog brata koji se ne eksponira u medijima.

Reč je o Sudi Durdžiću, njegovom mlađem bratu, koji vodi miran porodični život.

On je u skladnom braku i otac dvojice sinova, a njegov otac Mustafa ne krije ponos na njega i njegovu porodicu, što povremeno pokazuje i putem društvenih mreža.

Tako je nedavno, povodom rođendana snaje, Mustafa objavio emotivnu poruku na Fejsbuku, gde je veoma aktivan, u kojoj je uputio javnu čestitku, ali i reči podrške svom sinu.

- Dragi moj sine, danas tvoja supruga, tvoj verni životni drug, slavi rođendan. Od srca vam želim svu sreću, vernost i najveću ljubav. Neka se volite zauvek, i neka jednog dana u zdravlju i radosti oženite svoje sinove i dočekate njihove početke. Voli vas vaš tata - poručio mu je on.

Njih dvojica veoma liče jedan na drugog, što se može videti i na fotografijama Alibabinog brata na Instagramu, kojih ima nekoliko.

Zamerio mu psovke i uvrede u rijalitiju

Inače, Sudo je tokom novogodišnje posete porodice u Eliti svom bratu zamerio što često koristi uvredljive komentare i psovke, naročito kada je reč o njegovoj bivšoj supruzi i majci njegove ćerke Nore, Aneli Ahmić.

Tom prilikom je istakao da oni nisu vaspitani da na taj način vređaju žene.

Posebno se osvrnuo na Asminovo ponašanje u rijalitiju, naglašavajući da bi trebalo da smanji konflikte, kao i da izbegava fizičke sukobe sa cimerima, s obzirom na to da su takvi postupci zabranjeni u programu. Savetovao ga je da se u takvim situacijama isključivo verbalno izbori sa drugim učesnicima.



Podsetimo, Asmin je trenutno u turbulentnoj vezi sa Majom Marinković, sa kojom je započeo odnos samo dan nakon ulaska njegove bivše verenice, starlete Stanije Dobrojević.

Poslednjih dana između ljubavnog para dolazi do ozbiljnih sukoba, pa čak i do prekida odnosa.