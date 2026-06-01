U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Danila Dače Virijevića, tokom koje je srednji budžet dodeljen Urošu Staniću.

Tokom izlaganja, Dača se obratio Urošu uz niz kritika na račun njegovog ponašanja u kući, ali je pritom otkrio i potresne detalje iz njegove prošlosti, navodeći da se kao dete borio za život i da je imao dve teške operacije srca koje su mogle imati fatalan ishod.

- Uroše, ti si najveći provokator u kući. Ovde nikome nisi pretnja. Kod tebe mi se jedino ne dopada to što možeš da budeš kvalitetan komentator i da "rešetaš" bez uvreda, ali van stola dobacuješ. Ne treba da provociraš Boru, znaš kako on reaguje. On je čovek koji svakog dođe da pomazi, pa je i mene pomazio. Za stolom ti ne treba svađa sa Lepim Mićom. Ti svima kažeš u lice. Dopada mi se kada imaš fore i pokažeš da si drugačiji, ali ovde ti ne treba spuštanje lopte sa ljudima koji te napolju neće "fermati" - istakao je on, te dodao:

"Imao si dve ozbiljne operacije srca"

-Čuo sam da ti je samo Aneli pomogla, ne znam za Anitu i Janjuša. Jelena Ilić i ja smo stajali kada su prišli tvoji baba i deda, a ja sam mislio da su te se svi odrekli. Oni su se njoj izvinjavali. Tvoj deda mi je rekao da si imao dve ozbiljne operacije srca i da je bilo pitanje da li ćeš kao mali preživeti. Vidi se da imaš traume iz detinjstva i da nisi bio dovoljno voljen u mladosti. Čim si toliko posesivan u prijateljstvu, vidi se da nisi imao ljubav od strane oca - konstatovao je na kraju.

Nakon ovog izlaganja, tokom podele budžeta došlo je do nove tenzije između Stanića i Bore Santane, zbog čega je moralo da reaguje i obezbeđenje, jer je njihov sukob ponovo eskalirao pred ostalim učesnicima.