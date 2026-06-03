Građani Pančeva danas su ostali u neverici nakon nesvakidašnje scene sa jednog gradilišta, a snimak koji je osvanuo na društvenim mrežama veoma brzo postao je pravi hit na internetu.

Naime, radnici na gradilištu pronašli su originalan način da kolegama koji rade na skelama dostave hranu, pa su umesto klasičnog penjanja obrok poslali – dizalicom.

Hranu su smestili u građevinska kolica, nakon čega su ih zakačili za dizalicu koja ih je podigla do visine na kojoj su se nalazili radnici.

Prolaznici su sa osmehom posmatrali neobičnu “leteću dostavu”, dok su mnogi odmah izvukli telefone kako bi zabeležili prizor koji se retko viđa.

Video je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde su komentari počeli da se nižu velikom brzinom.

– Samo u Srbiji! Leteća kolica za dostavu hrane – navodi se u opisu snimka koji je oduševio korisnike interneta.

Mnogi su u komentarima pisali da ovakvu domišljatost mogu da smisle samo domaći majstori, dok su drugi kroz šalu tvrdili da je ovo “najbrža dostava na Balkanu”.

Snimak je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i reakcija, a brojni korisnici društvenih mreža ocenili su da ovakve scene najbolje pokazuju snalažljivost i humor ljudi u Srbiji.