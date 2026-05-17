Tužiteljka Pariza Lor Beko izjavila je danas da se desetak novih žrtava javilo tužilaštvu u okviru slučaja osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

"Nijedna od osoba koje bi mogle biti obuhvaćene istragom do sada nije saslušana", rekla je tužiteljka za RTL, prenosi televizija BFM.

Parisko tužilaštvo otvorilo je opsežnu istragu zbog "trgovine ljudima" nakon što je američka vlada objavila hiljade dokumenata koji su pripadali Epstinu, koji je preminuo 2019. godine.

Cilj istrage je, između ostalog, da se identifikuju osobe koje su mu možda pomagale da olakša izvršenje svojih zločina u Francuskoj, na primer obezbeđivanjem žrtava.

Pariskom tužilaštvu se javilo oko 20 žrtava, od kojih desetak ranije nije bilo poznato tužilaštvu.

Ostale su uglavnom bile žrtve Zan-Luka Brunela, modnog agenta optuženog za silovanje maloletnica koji je izvršio samoubistvo u pritvoru 2022. godine ili Žerala Maria, bivšeg direktora prestižne modne agencije Elit, protiv kojeg su podnete prijave, a koji je preko svoje advokatice javno negirao optužbe.

"Saslušavamo te žrtve, a određeni broj njih nalazi se u inostranstvu", rekla je tužiteljka.

Ona je navela da su ponovo uzeli Epstinov računar, njegove telefone i adresare, koji su predmet novih analiza.

"Biće upućeni i zahtevi za međunarodnu pravnu pomoć", istakla je Beko.

Ona je navela da će tužilaštvo tek kada bude upotpunilo saznanja o Epstinovim vezama sa ostalim akterima njegove mreže u Francuskoj, saslušati osobe obuhvaćene istragom.

Ove istrage, čiji je cilj da utvrde ko je iz Epstinovog okruženja mogao da mu pomaže, na primer usmeravanjem mladih žrtava ka njemu, ne sprečavaju nastavak istraga o seksualnom nasilju za koje bi ti saučesnici mogli da budu lično odgovorni.

Protiv još jednog muškarca, mogućeg Epstinovog regrutera Daniela Siada, takođe se vodi istraga u Parizu nakon prijava potencijalnih žrtava.