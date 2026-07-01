Ovoga puta, optužbe dolaze od žene koja je radila kao njena privatna kuvarica i koja tvrdi da su prekomerni radni zahtevi i nedostatak podrške tokom njenje visokorizične trudnoće doveli do spontanog pobačaja.

Prema navodima iz sudske dokumentacije podnete Višem sudu u Los Anđelesu, kuvarica je angažovana krajem 2024. godine, a ubrzo nakon početka rada je obavestila nadređene da je trudna i da joj je zbog zdravstvenog stanja potrebno prilagođavanje radnih obaveza, piše LA Times.



Uprkos tome, kako tvrdi, nastavila je da radi veoma duge smene, često u trajanju od 11 do 12 sati dnevno, pet dana u nedelji, uz fizički zahtevne zadatke.

Jedan od incidenata, navodi se u tužbi, dogodio se tokom proslave Nove godine, kada joj je naloženo da bez ičije pomoći prenosi tešku hranu preko ulice i uz uzbrdicu. Posle tog napora, tvrdi da joj je pozlilo.



Kako je navedeno u sudskim dokumentima, počela je da oseća vrtoglavicu, otežano je disala, a pomoć joj je pružilo obezbeđenje koje joj je donelo vodu i pomoglo da se oporavi.

Nakon nekoliko nedelja, bila je zadužena za pripremu hrane na proslavi rođendana Kajlinog deteta u Palm Springsu. U tužbi se navodi da je posao bio izuzetno zahtevan i da, uprkos molbama, nije dobila dodatnu pomoć.

-Zbog iscrpljenosti i ogromnog fizičkog napora, doživela je emocionalni slom u kupatilu tokom događaja. Te večeri, osećala je ekstremnu fizičku iscrpljenost i težinu u celom telu usled dugotrajnog i intenzivnog rada - navedeno je dalje.



Već narednog jutra, prema njenim tvrdnjama, probudila se sa obilnim krvarenjem i sama otišla u bolnicu.

-U bolnici su joj saopštili da se više ne registruje srčana aktivnost fetusa i da je izgubila nerođeno dete - istaknuto je u optužbi.



Bivša zaposlena tvrdi da je o svemu odmah obavestila nadređene, ali da je ubrzo potom optužena da je posle događaja ostavila kuhinju u lošem stanju.



U dokumentima se dalje navodi da je posle nekoliko dana ponovo doživela ozbiljno krvarenje i kolabirala u svom domu. Nakon gubitka trudnoće, kaže da je razvila tešku depresiju i pretrpela ozbiljne emocionalne posledice.

Prema njenim navodima, umesto razumevanja je dobila kritike:

-Prestani, jednostavno prestani. Uznemiravaš Kajli. Činiš je depresivnom.



Pored optužbi za diskriminaciju zbog trudnoće i neobezbeđivanje odgovarajućih uslova rada, bivša kuvarica tvrdi da nije bila pravilno prijavljena, da joj zarada nije isplaćivana u skladu sa odrađenim satima, kao i da je nezakonito dobila otkaz.

Nakon prestanka radnog odnosa, podnela je formalnu pritužbu kompaniji Tri Star, koja je takođe obuhvaćena tužbom. Kako navodi, posle nekoliko nedelja je dobila ponudu za vansudsko poravnanje uz sporazum kojim bi se odrekla prava da pokrene sudski postupak.

Njena pravna zastupnica Dela Šejker poručila je:

-Status poznate ličnosti nikoga ne izuzima od primene kalifornijskih zakona o radu. Radujemo se što ćemo izneti dokaze pred sudom i omogućiti da činjenice govore same za sebe.

Ovo je treća tužba protiv Kajli Džener u kratkom vremenskom periodu. Pre ove, dve bivše kućne pomoćnice pokrenule su odvojene sudske postupke, iznoseći optužbe za diskriminaciju, uznemiravanje i neadekvatan odnos na radnom mestu. Sve tri tužbe zastupa ista advokatica.





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