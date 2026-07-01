Glumica Ana Doson, najpoznatija po ulozi Vajolet u kultnoj BBC-jevoj humorističkoj seriji "Keeping Up Appearances",preminula je u 88. godini.



Tužna vest objavljena je na Fejsbuk stranici hrišćanske zajednice Christ Church Anglican u mestu Rasel na Novom Zelandu, gde je navedeno da je glumica preminula 27. juna u gradu Kerikeri.

- Sa velikom tugom objavljujemo smrt naše drage članice zajednice, nekadašnje glumice Ane Boulter (rođene Doson). Ana je preminula mirno u subotu, 27. juna. Mnogi iz zajednice pamtiće Anu i njenog pokojnog supruga Džona Boultera, koji su živeli u Okiatu i Tapeki. Detalji sahrane biće naknadno objavljeni - navodi se u saopštenju.

Njena smrt dogodila se samo šest meseci nakon što je preminuo njen suprug Džon Boulter, pevač i nekadašnji solista popularnog šou-programa "The Black and White Minstrel Show".

Vest o njenoj smrti rastužila je brojne kolege i obožavaoce. Među prvima se oglasila Kerol Čalis, udovica glumca Džona Čalisa, poznatog po seriji "Mućke".

- Tužne vesti. Stara prijateljica. Počivaj u miru, Ana - napisala je ona.

Ana Doson rođena je u Lankaširu, a deo detinjstva provela je u tadašnjoj britanskoj koloniji Tanganjiki, na području današnje Tanzanije. Nakon završetka škole glume započela je karijeru u mjuziklima na londonskom Vest Endu, a zatim ostvarila zapažene uloge u brojnim televizijskim projektima.

Publika je pamti i po nastupima uz legendarnog komičara Benija Hila, kao i u emisiji "The Kenny Everett Video Show".

Najveću popularnost stekla je kao Vajolet, sestra Hajasint Buke, u seriji "Keeping Up Appearances". Iako se njen lik retko pojavljivao na ekranu, često je pominjana kao sestra "koja ima mercedes, saunu i prostoriju za ponija", što je postala jedna od najpoznatijih replika iz serije.

Ana se 1995. godine povukla iz glume, nakon čega se sa suprugom preselila u penzionersko naselje na Novom Zelandu, gde je provela poslednje godine života.

Alo/ Telegraf





BONUS VIDEO:





