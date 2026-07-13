Cena nafte naglo je porasla nakon nove razmene udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok se sukob oko kontrole Ormuskog moreuza dodatno zaoštrava.

Brent je u ponedeljak skočio više od četiri odsto i dostigao oko 79 dolara po barelu, najviši nivo od 22. juna.

Septembarski fjučersi za Brent trgovani su oko 79,17 dolara po barelu, dok je tržište odmah uračunalo mogućnost novih napada na brodove, poremećaja plovidbe i smanjenja isporuka energenata kroz jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu.

Američki udari posle napada na kontejnerski brod

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su snage SAD izvele desetine udara na iranske vojne ciljeve kako bi smanjile sposobnost Teherana da napada brodove u Ormuskom moreuzu.Napad je usledio pošto je Vašington optužio iranske snage da su pogodile kontejnerski brod „GFS Galaksi“, koji plovi pod zastavom Kipra. Sjedinjene Američke Države tvrde da je brod napadnut dok je prolazio kroz moreuz i da je time direktno ugrožena međunarodna trgovačka plovidba.

„Ormuski moreuz je vitalni pomorski koridor za svetsku trgovinu. Iran ga ne kontroliše“, poručila je američka vojska.

CENTCOM je naveo da su američke snage raspoređene i spremne da obezbede prolaz trgovačkim brodovima uprkos iranskim pretnjama, napadima i pokušajima da jednostrano zatvori ili ograniči plovidbu.

Iran uzvratio udarima širom Zaliva

Iran je odgovorio talasom raketnih i napada bespilotnim letelicama na zemlje u kojima se nalaze američke snage.

Udari su izvedeni prema Kataru, Kuvajtu, Omanu, Bahreinu i drugim tačkama u regionu, čime je sukob iz prostora samog moreuza prerastao u širu vojnu konfrontaciju između Teherana i američke mreže baza na Bliskom istoku.

Nova eskalacija podigla je strah da bi svaki sledeći napad mogao dodatno da smanji broj brodova koji prolaze kroz moreuz i izazove novi skok cena nafte, dizela i drugih derivata.

Teheran upozorava brodove da ne prolaze bez dozvole

Iranska Uprava za Ormuski moreuz ponovila je da plovila koja pokušaju da koriste rute koje Teheran nije odobrio neće imati garanciju bezbednog prolaska.

„Sve posledice prolaska nedozvoljenim rutama biće odgovornost vlasnika, operatera i komandanta broda“, navedeno je u upozorenju iranske strane.

Iran tvrdi da ima pravo da određuje koridore kroz moreuz, izdaje ili uskraćuje dozvole i kontroliše saobraćaj, dok Vašington insistira da plovidba mora da bude slobodna i bez iranskih uslova.

Tržište strepi od prekida glavne energetske rute

Ormuski moreuz ima ključni značaj za svetsko snabdevanje naftom i gasom. Kroz taj prolaz u normalnim okolnostima ide približno petina globalnih isporuka tih energenata, zbog čega i kratko zatvaranje ili ozbiljnije smanjenje saobraćaja može da izazove snažan udar na cene.

Zbog toga tržište više ne reaguje samo na broj pogođenih ciljeva, već pre svega na pitanje da li će tankeri i drugi trgovački brodovi nastaviti da prolaze kroz moreuz bez dodatnih ograničenja.

Brent je za sada i dalje daleko ispod ratnog maksimuma od oko 126 dolara po barelu, ali analitičari upozoravaju da bi produžena blokada, novi napadi na brodove ili ozbiljniji poremećaj plovidbe mogli brzo da gurnu cenu znatno iznad sadašnjeg nivoa.