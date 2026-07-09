Iz dubina Egejskog mora izronio je pravi morski div – kit ulješura težak oko 20 tona, čije je moćno telo u jednom trenutku iskočilo iz vode i vinulo se u vazduh.

Neverovatnu scenu snimili su istraživači organizacije Archipelagos Institute of Marine Conservation, a snimak je ubrzo privukao pažnju ljubitelja prirode širom sveta.

Na njemu se vidi kit ulješura (Physeter macrocephalus) kako iskače iz mora, dok se iznad njegove glave pojavljuje karakterističan mlaz vazduha iz disajne cevi. Za posmatrače, prizor izgleda gotovo nestvarno – kao da je ogromna životinja na trenutak prkosila sopstvenoj težini i zakonima prirode.

Iako ovakav skok deluje kao redak događaj, stručnjaci objašnjavaju da je reč o ponašanju koje se kod ove vrste povremeno javlja, posebno u periodima pojačane društvene aktivnosti. Veruje se da ovakvi pokreti imaju važnu ulogu u komunikaciji među jedinkama i održavanju veza unutar grupe.

Za naučnike, ovakvi susreti predstavljaju dragocen uvid u život životinja koje najveći deo vremena provode daleko ispod površine mora.

Područje severno od Ikarije smatra se jednim od najvažnijih mesta u Sredozemlju za proučavanje kitova ulješura. Istraživanje ove vrste nije jednostavno, jer ove ogromne životinje mogu da zarone i do 1.400 metara dubine u potrazi za hranom.

Kit ulješura je jedna od najvećih životinja na planeti, ali je poznat i po tome što ima najveći mozak među svim živim bićima. Njihov život odvija se kroz složene društvene odnose – ženke i mladunci često žive u grupama koje broje do 13 članova, u kojima najmlađi uče ključne veštine preživljavanja, od ronjenja do pronalaženja hrane i saradnje sa drugim jedinkama.

Ovakvi retki trenuci podsećaju koliko je morski svet još uvek pun misterija i koliko toga ostaje da se otkrije ispod površine okeana, piše Greek Reporter.