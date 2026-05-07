Legendarna muzička zvezda, Boni Tajler (74), podvrgnuta je hitnoj hirurškoj intervenciji na crevima i ona se trenutno nalazi u bolnici. Operativni zahvat uspešno je obavljen u bolnici u portugalskom gradu Faru, s obzirom na to da pevačica tamo poseduje porodičnu kuću.

Nakon intervencije koja je zabrinula javnost, njen portparol se oglasio kako bi potvrdio da je sve prošlo u najboljem redu.

- Operacija je prošla dobro i ona se sada oporavlja. Znamo da će cela njena porodica, prijatelji i obožavaoci biti zabrinuti zbog ovih vesti i da će joj želeti sve najbolje za potpun i brz oporavak - stoji u saopštenju.

Pravo ime ove velške pevačice, rođene u radničkom delu Nita, je Gejnor Hopkins. Karijeru i status međunarodne zvezde obezbedila je zahvaljujući specifičnom, promuklom vokalu i nezaboravnom hitu iz 1983. godine „Total Eclipse of the Heart”. Zanimljiv je podatak da je upravo ta balada nedavno prešla impresivnu brojku od čak milijardu slušanja na platformi Spotifaj.

Pre planetarnog uspeha, kojim je po nekoliko nedelja držala prva mesta top-lista u Americi i Britaniji, pevačicu je u jednom klubu u Svonsiju otkrio lovac na talente Rodžer Bel. Svoj muzički proboj započela je još 1977. godine singlom „Lost in France”.

Boni Tajler, koju fanovi pamte i po hitu „Holding out for a Hero”, iza sebe ima nominaciju za Gremi, učešće na Evroviziji 2013. godine ispred Velike Britanije, a pre dve godine je odlikovana i ordenom Reda Britanske imperije (MBE) za svoj doprinos muzičkoj industriji.

Iako se trenutno oporavlja od ozbiljnog hirurškog zahvata, pevačicin raspored ostaje ispunjen. U planu su joj skori nastupi na Malti i u Nemačkoj, a zatim i šira turneja koja obuhvata Veliku Britaniju, Austriju, Mađarsku, Rumuniju i Tursku. Svi očekuju da će se velška zvezda ubrzo vratiti na binu i ispoštovati sve prethodno zakazane koncerte.

