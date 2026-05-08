Legendarnoj pevačici Boni Tajler je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno nakon hitne operacije creva, a prema zvaničnim informacijama njenog tima, lekari su je stavili u indukovanu komu kako bi se organizam što bolje oporavio.

Vest je izazvala veliku zabrinutost među fanovima širom sveta.

Sedamdesetčetvorogodišnja muzička ikona, rođena u mestu Skiven u Velsu, hitno je hospitalizovana u bolnici nedaleko od svog doma u Faru u Portugalu tokom srede. Iako su prve informacije nakon operacije bile ohrabrujuće, novo saopštenje koje je objavljeno u četvrtak uveče donelo je ozbiljniji ton i dodatno uznemirilo javnost. Njen portparol je u zvaničnom obraćanju javnosti precizirao trenutno stanje:

- Boni su lekari stavili u indukovanu komu kako bi potpomogli njen oporavak.

U istom saopštenju upućen je apel za razumevanje i poštovanje privatnosti u ovom teškom periodu:

- Znamo da joj svi želite dobro i molimo za privatnost u ovom teškom trenutku.

Ko je Boni Tajler?

Boni Tajler, čije je pravo ime Gejnor Hopkins, odrasla je u skromnim uslovima u radničkoj porodici u gradu Nitu. Njena muzička karijera počela je da se razvija nakon što ju je otkrio lovac na talente Rodžer Bel u jednom klubu u Svonsiju. Prvi singl „Lost in France“ objavila je 1977. godine, ali je svetsku slavu stekla nekoliko godina kasnije.

Pesma "Total Eclipse of the Heart" iz 1983. godine postala je njen zaštitni znak i jedna od najpoznatijih balada u istoriji pop muzike. Ovaj hit dominirao je muzičkim listama, zauzevši prvo mesto u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, a njegova popularnost traje i danas, decenijama nakon objavljivanja.

