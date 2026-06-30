Britanski glumac Majkl Birn, poznat po ulogama u popularnoj seriji „Ulica krunisanja“ (Coronation Street) i filmu "Indijana Džons i poslednji krstaški pohod", preminuo je u 82. godini.

Imao je impresivnu karijeru koja je trajala više od šest decenija.

Birn je u kultnoj britanskoj sapunici, od 2008. do 2010. godine, tumačio Teda Pejdža, davno nestalog oca Gejl Plat i bivšeg partnera Odri Roberts.

Gledaoci ga pamte po emotivnim scenama, među kojima se posebno izdvaja trenutak kada je svoju ćerku Gejl ispratio do oltara na venčanju sa Džoom Mekintajerom. Njegov lik je zvanično ispisan iz serije 2021. godine.

Filmski svet u žalosti: Odlazak glumačke legende

Glumačku karijeru započeo na pozorišnim daskama tokom šezdesetih godina prošlog veka. Nastupao je rame uz rame sa legendama britanskog glumišta, među kojima su bili Megi Smit i Robert Stivens, u predstavama "The Royal Hunt of the Sun" i "Trelawny of the Wells".

Tokom bogate karijere ostvario je zapažene uloge u brojnim holivudskim ostvarenjima.

Publika ga pamti kao pukovnika Vogela u filmu "Indijana Džons i poslednji krstaški pohod", a igrao je i u filmovima "Hrabro srce", "Sutra ne umire nikad" iz serijala o Džejmsu Bondu, kao i u prvom delu filma "Hari Poter i Relikvije smrti", u kojem je tumačio čarobnjaka Gelerta Grindelvalda.

Njegovu filmografiju čine i naslovi poput "The Eagle Has Landed", "A Bridge Too Far", "The Medusa Touch", "The Saint", "The Sum of All Fears" i "Gangs of New York".

Pored filmskih uloga, bio je čest gost brojnih televizijskih serija, uključujući "Casualty", "A Touch of Frost" i "Sharpe", gde je ostavio prepoznatljiv trag kao karakterni glumac.

Poslednji put na pozorišnoj sceni pojavio se 2018. godine u predstavi "Mary Stuart", nakon čega se povukao iz glume i završio karijeru dugu više od 60 godina.

Iza sebe je ostavio suprugu Kerol, koja se brinula o njemu u poslednjim godinama života, ćerke Taru i Brioni, kao i troje unučadi, Toma, Kloi i Džasmin.

Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne kolege i obožavaoce širom sveta, koji ga pamte kao izuzetnog glumca i umetnika čiji će doprinos filmu, televiziji i pozorištu ostati trajno upamćen.