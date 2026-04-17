Saša Katančić, poznati pevač, iznenada je preminuo usled srčanog udara.

Kako saznaju domaći mediji njegova supruga pokušala je da ga reanimira, ali nažalost, nije bilo spasa.



Kako se navodi, drama se odigrala u njegovom domu, gde mu je pozlilo, nakon čega je njegova supruga odmah pokušala da ga reanimira do dolaska ekipe Hitne pomoći. Po dolasku, lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost, uprkos naporima, nisu uspeli da ga spasu.





Zvanični rezultati obdukcije još uvek nisu saopšteni, ali prve pretpostavke ukazuju na srčani zastoj kao mogući uzrok iznenadne smrti.

Alo/Kurir

