Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale važe za jedan od najturbulentnijih parova na domaćoj estradi, a sada je pevačica otkrila u kakvom su trenutno odnosu.

Njihovu vezu obeležili su brojni burni raskidi i pomirenja, javne svađe i međusobna prozivanja, a u jednom periodu kompozitoru je bila izrečena i zabrana prilaska.

Ipak, u poslednje vreme stiče se utisak da su prošlost ostavili iza sebe i da odnos pokušavaju da izgrade iz početka.

Ana Nikolić o odnosu sa Raletom

Ana je otkrila kakva je trenutna situacija između njih dvoje:

- Mi se znamo ceo život, još od mog povratka iz Atine. Uvek sam ga posmatrala kao prijatelja. U studiju smo nekada po šest meseci provodili vreme zajedno, gotovo kao brat i sestra. Neću reći da smo bili pijani, ali jesmo mnogo radili i provodili vreme zajedno - istakla je na početku.

Iako se u javnosti spekulisalo o njihovoj veridbi i zakazanom venčanju, te navode je demantovala.

- Nisam imala ovako turbulentan odnos ni kao mlađa. Često ćuti, to je njegova pasivna agresija. Ćuti kada je kriv, a kada ima argumente, onda govori. Ljubomornija sam u vezi od njega. Voleo bi da ima "bočicu sa kiseonikom" da mi ograničava ponašanje. Ima 60 godina, ja skoro 50, ukupno 300 godina. Blokira me samo kada dođe do svađe - rekla je kroz šalu Nikolićeva.

Pevačica o "kaznama" i blokiranju

Zatim se osvrnula i na njegovu "mračnu stranu" u međuljudskim odnosima, ističući da se tako ponaša i prema prijateljima.

-Rale i prijateljima određuje kazne, koliko će ko da "bude blokiran". Mene da blokira na deset dana? Ušla bih mu kroz dimnjak. Nema dovoljno izražen stav kao ja. Prema drugim ljudima je drugačiji, a prema meni se ponaša kao Al Kapone - istakla je ona.

Sa druge strane, Goran Ratković Rale je naveo da je najveći problem u njihovom odnosu komunikacija.

- Za nju nikada nemam tačan odgovor, odnosno onaj koji ona želi da čuje - rekao je kompozitor, dodajući da bi kod Ane promenio "njen osećaj za vreme".

Alo/Informer