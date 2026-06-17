Britanski voditelj i novinar Džeremi Klarkson (66) otkrio je da mu je dijagnostikovan agresivan oblik raka, što je saopštio u poslednjim epizodama pete sezone serije "Clarkson's Farm".

Potresne vesti je saopštio svojim saradnicima Čarliju i Kalebu Kuperu, sa kojima vodi Diddly Squat u Kotsvoldsu.

Klarkson je u seriji, koja je snimana od kraja 2024. do septembra 2025. godine, otkrio da mu je rak dijagnostikovan u maju 2025.

Uoči objavljivanja poslednjih epizoda oglasio se na Instagramu i u emotivnom videu poručio da će publici biti veoma teško da gleda.

- Stižu ozbiljne vesti iz "Clarkson's Farm". Obično se trudimo da serija bude mirna, šarmantna i vedra, ali poslednje dve epizode, koje izlaze večeras, nisu ništa od toga. Teške su za gledanje. Zaista, zaista teške.

U jednoj od scena, trojica saradnika razgovaraju o planovima, kada je voditelj iznenada saopštio šokantnu vest.

Klarkson se naslonio u stolici i, dok se borio da zadrži prisebnost, rekao:

- Imam rak.

Šokirani Kaleb ga je odmah upitao gde se rak nalazi, ali Klarkson nije želeo da otkriva detalje.

- Gde se nalazi, to se nikoga ne tiče. Znam za dijagnozu još od maja.

"Neke stvari tokom terapije su pošle po zlu"

Prema pisanju britanskih medija, reč je o raku prostate. Klarkson je kasnije objasnio da je bolest otkrivena u ranoj fazi, ali da je reč o agresivnom obliku.

- Imao sam pregled još u maju. Posle biopsije potvrđeno je da imam rak i da je agresivan, ali je otkriven veoma rano. Nadao sam se da ćemo završiti žetvu pa da krenem na terapije, ali sve će se dogoditi usred posla. Godinu sam započeo sa koronarnom bolešću srca, a završavam je sa rakom - rekao je.

Kasnije je prikazan i u bolničkom krevetu, gde je priznao da lečenje nije prošlo baš po planu.

- Neke stvari tokom terapije su pošle po zlu. Biću ovde još neko vreme. Ne znam šta će se dalje dogoditi. Ako sve bude uspešno, videćemo se u šestoj sezoni. Ako ne bude, nećemo. Čuvajte se - poručio je gledaocima.

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