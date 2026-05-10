Dana Borisova je veoma popularna ruska voditeljka koja iza sebe ima veoma težak život.

Samo je jednom progovorila o užasima koje je morala da radi kako bi došla do novca da bi kupila drogu od koje je bila zavisna. Borila se sa zavnošću od narkotika, a potom je prodavala svoje telo za novac.

- To se dogodilo tri ili četiri puta dok sam bila na drogama. Nisam imala novca pa sam morala da odvedem Polinu kod oca. Legnete, zatvorite oči i pomirite se sa tim. To je sve - priznala je voditeljka.

Danas je Borisova srećom uspela da pobedi zavnosti i naglasila je da nikada više ne bi imala seks za novac.

- Jezivo je kada ste trezni - poručila je.

Nakon trauma koje je doživela nije mogla da ima seks sa muškarcem.

- Nisam imala odnose duže od dve i po godine, ali to je moja odluka. Ne nedostaje mi - napomenula je.

Dana je oduvek bila zatvorena kada je reč o njenom privatnom životu. Međutim, jednom prilikom je otkrila da je upoznala pouzdanog partnera. Borisova je objavila vest da ju je dečko zaprosio.

- Traži od mene da se udam za njega, ali ja stalno govorim ne. Trenutno uživam u ovome što imamo i nisam spremna da pustim ovog čoveka previše blizu. Ne bih to nazvala ljubavlju, već uzajamnom naklonošću - objasnila je Borisova u intervjuu za Public News Service.

Oism toga, napomenula je da je njen partner upravo tip kakav ona voli. Zgodan, harizmatičan i bogat. Prema rečima Borisove, ovo je prva veza u kojoj se oseća potpuno slobodno i bez ikakvih briga.

Borisova je otkrila da je svog dečka upoznala neposredno pre odlaska na snimanje u Kolumbiju. Nakon što je izgubila bankovnu karticu, trebala joj je pomoć, pa je dobila kontakt rođaka svog komšije.

Taj rođak se ispostavio kao njen budući partner. Tri godine je mlađi od nje, živi u Londonu, a povremeno dolazi u Moskvu zbog posla.

