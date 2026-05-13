"Čestitke svim zapadnim 'prijateljima' Rusije povodom uspešnog testiranja strateškog raketnog sistema 'sarmat'. Sada smo svi mnogo bliži!", poručio je Medvedev.

Podsetimo, Rusija je uspešno lansirala svoju najnoviju super-tešku interkontinentalnu balističku raketu "sarmat", izvestio je ranije danas ruskog predsednika Vladimira Putina komandant Strateških raketnih snaga general-pukovnik Sergej Karakajev.

"To je najmoćniji raketni kompleks na svetu, koji po snazi ne zaostaje za raketnim kompleksom 'vojvoda' sovjetske proizvodnje", rekao je Putin.

Putin je naglasio da raketa "sarmat" može da se kreće ne samo balističkom već i suborbitalnom putanjom, što joj omogućava domet veći od 35.000 kilometara uz udvostručenje preciznosti.