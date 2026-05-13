Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas nešto posle 10.00 časova objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

Sednici prisustvuje 128 narodnih poslanika.

"Ostaćete upamćeni kao izdajnici, pomogli ste Prištini"

Poslanik Aleksandar Mirković:

-Možete da pitate Srbe sa KiM, pa i moje kolege koje sede ovde danas šta Srbi sa KiM misle o AV i njegovoj politici, ali više govore činjenice i podaci. Do dolaska Aleksandra Vučića na vlast, KiM je bilo završeno pitanje. Do njegovog dolaska na vlasti o KiM ste govorili da je to više pitanje prošlosti nego budućnosti. Do AV za vas je nezavisna država Kosovo bila nova normalnost. Vi ćete ostati upamćeni kao izdajnici KiM, vi ni sada ne smete da kažete da je Kosovo deo Srbije i da nikada nećemo priznati lažnu državu Kosovo. Nikada nećete smeti da kažete da se borite za narod na KiM, jer ste tokom vaše vlasti pomogli Prištini. Mi ćemo se boriti i dalje za naš narod, ne onako kako ste se vi borili - rekao je Mirković.

Ana Brnabić: 550.000 ljudi je zbog vas ostalo bez posla!

-Mi, kažete, nismo Srbija. Negde i jesmo, makar većinska. Ne predstavljamo svakako sve građane Srbije, ali većinsku predstavljamo. I pitate, od koga branite Srbiju, od nas? Da, branimo Srbiju od vas. Zato što dok ste vi bili na vlasti 550.000 ljudi je ostalo bez posla, a mi smo vizijom Aleksandra Vučića i njegovim radom stvorili preko 600.000 radnih mesta. Te da, branimo je od vas da je ne uništite ponovo. Pričate o 500 radnih mesta u Kraljevu, otvorićemo 800. Zahvaljujući vašim pljačkaškim privatizacijama 550.000 ljudi je ostalo bez posla. Mislite da će ljudi to da zaborave? Deca tih ljudi, unuci tih ljudi? Neće. I uvek će se sećati pod kojom vlašću su te porodice ostale bez hleba na stolu, vašom vlašću. Da, branimo Srbiju od vas i daćemo sve od sebe i radićemo još više da je odbranimo od vas - poručila je Brnabićeva otvoreno blokaderima iz bivše vlasti.

"Lažete, pa optužite druge"

Marinika Tepić poručila je da njihova stranka neće glasati za nedevedene predloge koje je nazvala "manipulativnim", te rekla da ODIHR ne traži takve.

Na njen govor repliku je tražio Milenko Jovanov:

-Ovo je upravo ono što odir traži i to traži zato što ste vi išli okolo, kukali i plakali. Gde god stignu pričaju kako je ovde strašna diktatura i onda ODIHR kaže "Ajde da vam pomognemo tako što će jedan birač moći da potpiše za svaku opozicionu istu". To je bio motiv ODIHR-a. Onda, kada to prebacite u naš pravni sistem, kažete "Sprema se manipulacija". Ne, tu ste manipulaciju spremili vi tako što se lagali, kao što inače lažete ovde, samo oni izgleda ne znaju sa kim imaju posla. Kažete da se sve raspada - a mi ćemo to da omogućimo tako što će jedan birač moći da potpiše više lista. Alal vam alat. Ako nam to ne pomogne, ne znam šta će. I to što će posle da bude grupa građana koja će da štiti prava manjima, to će tako da utiče na broj glasova da ja reči nemam. A pazite sada ovu genijalnu misao: Spremate da zauzmete sve izborne komisije, nikome nećete da ti serifikat. Pa to se primenjuje od 2028., tada ćete vi da budete na vlasti, vi ćete da pobedite - evo samo što niste, pa onda ukinite to kad dođete.

-I najzad, što se tiče zakona, protestujem zato što se jedino moj zakon ne zove po prezimenu. Je l' vam teško da izgovorite, je l' ne znate da izgovorite to?! Jovanovljev zakon, evo pomoći ću vam ja, Petračinovićez zakon, Mrdićev zakon. A da vam sada kažem još nesto, sva trojića ćemo pedložiti zakon koji će se ticati zaštite kokošaka od verbalnog zlostavljanja sa vaše strane - rekao je Jovanov, nakon čega je cela sala prasnula u smeh.

"Jeste li idioti ili nesposobni?"

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov tražio je repliku na sraman govor Stefana Janjića.

-Ne mogu da zanemarim ove pokušaje duhovitosti, pa priča o pokradenim izborima... Evo samo građani da čuju kako to izgleda u brojevima. Dakle, na izborim gde njegov lider učestvuje na predsedničkim izborima ukupne ujedinjene opozicije, Aleksandar Vučić osvoji dva miliona i 224 hiljade 914 glasa, a kompletna opozicija stane iza tog kandidata koji dobije 698.538 glasova, odnosno Aleksandar Vučić osvoji 60,01 odsto, a on 18,84 procenta. Pa koliko smo mi to pokrali? Dakle, uz sve njihove kontrolore oko biračkih mesta, uz članove biračkih odbora, uz izborne komisije, mi smo ovde ukrali otprilike milion i 400 hiljada glasova. Pa jeste li vi idioti ili ste nesposobni? Na to pitanje nikako da mi odgovorite, ako neko tolike glasove ukrade pored vas. Ovde se radi o nečemu drugom - o njihovom licemerju koje sada i blokaderi prepoznaju kod njih. Kad vam nije bitno da li ćete sedeti ovde, što ne podržite tu "studentsku" listu? Što idete na televiziju i pričate sve najgore o onima koje ste u nebesa dizali do juče? Grebete i rukama i nogama da ostanete ovde.

-Što se tiče nasilja na ulicama - satarom šaljete ljude na simpatizere SNS-a. Satarom dolazi čovek da napada ljude i seče transparente i vi pričate o nekakvom nasilju.

"Ako lažete decu, šta radite tek odraslima?"

Pravo na repliku dobila je i Ana Brnabić, koja je odgovorila Stefanu Janjiću:

-Iz čitavog izlaganja zapamtila sam da gospodin narodni poslanik laže decu. Sad po prvi put sam čula odraslog čoveka koji priznaje da laže decu, ako lažete decu šta li radite odraslima? Kada je rekao da ima sličnosti između nacističke stranke i SNS-a, u tom trenutku je muva sletela na njega. Muva rekla sve što svako normalan i misli - rekla je Ana i dobila gromoglasan aplauz u Skupštini Srbije.

-Ako pričamo o izbornim zakonima, to da jedan birač može da podrži više lista - i mi smo bili protiv toga. Konsultovali smo čak i Evropsku komisiju i Brisel. To je podržao i potvrdio i Brisel. Ta preporuka odira mora da se sporovede. Što se tiče pritiska, prisak na birače nismo videli u Srbiji, hvala vam - poručila je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije.

Pred poslanicima četiri predloga

Pred poslanicima su predlozi za izmenu Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu.

Petrašinović je tokom rasprave istakao da je predložio set izmena izbornih zakona kako bi se unapredio izborni proces u skladu sa preporukama ODHIR-a.

Objasnio je da su u okviru unapređenja izbornog procesa ranije usvojene izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, a da izmenama četiri zakona koje je on predložio treba da se poveća stepen stručnosti biračkih odbora, kao i članova opštinskih i gradskim izbornih komisija.

- Nakon završenih parlamentarnih izbora 17. decembra 2023. godine, Međunarodna posmatračka misija ODIHR sačinila je svoj izveštaj u kome je navela preporuke koje bismo trebali da razmotrimo i da na osnovu toga vidimo koje od njih možemo uspešno da implementiramo u naše zakonodavstvo, a sve u cilju da bi izborni proces bio što bolji - naveo je Petrašinović.

Naveo je da jedna od ključnih izmena to da birač potpisom sada može da podrži više izbornih lista, kao i da će se predloženim zakonskim rešenjima povećati kapacitet članova biračkih odbora putem obaveznih obuka, za koje će oni dobijati potvrde koje će važiti tri godine.

Poslanici vladajuće koalicije su tokom skupštinske rasprave podržali izmene seta izbornih zakona koje je podneo poslanik SNS Miroslav Petrašinović, ističući da su ona put ka jačanju izbornog sistema, dok su poslanici opozicije ocenili da one neće doneti ključne promene.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je da je preporuka ODIHR-a iz 2008. godine bila da se formira jedinstveni birački spisak i dodala da tadašnja vlast to nije učinila već da je to uradila Srpska napredne stranka.

- Gledam sada ODIHR izveštaj iz 2008. godine. Tad ste vi blokaderi iz bivše vlasti, bili na vlasti. Vi koji pričate danas o izbornim uslovima. Preporuka je bila - sastavljanje jedinstvenog nacionalnog objedinjeg biračkog spiska bi trebalo da bude prioritet. 2008. godine vama ODIHR kaže sastavljanje biračkog spiska treba da vam bude prioritet. A vi ste uradili šta? Ništa. A zašto? Pa zato što, šta će vam birački spisak, kad imate birački spisak ne možete da kradete na izborima - rekla je Brnabić.

"Rešenja u skladu sa Ustavom"

Predstavnici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Uglješa Mrdić i Olja Petrović rekli su danas tokom skupštinske rasprave o predlozima izmena seta izbornih zakona, da su predložena zakonska rešenja u skladu sa Ustavom i da doprinose unapređenju demokratskih procesa u zemlji.

Mrdić je podsetio da su o setu izbornih zakona koje je predložio narodni poslanik SNS Miroslav Petrašinović održana javna slušanja od 4. do 7. maja u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu na kojima su učestvovali predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja, opozicije, profesore Pravnog fakulteta, predstavnikci lokalne samouprave i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, poslanici su doneli odluku da se pored izmena seta izbornih zakona u dnevni red uvrste Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.