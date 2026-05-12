Strašna tragedija potresla je atinsko predgrađe Iliupoli nakon što su dve sedamnaestogodišnje devojke skočile sa krova šestospratnice. Jedna tinejdžerka je poginula na licu mesta, dok se druga nalazi u kritičnom stanju i lekari joj se bore za život.

Prema navodima grčkih medija, tragedija se dogodila nakon što su se dve drugarice zajedno popele na krov zgrade u kojoj je jedna od njih živela.

Oproštajna poruka pronađena u rancu

Policija je na krovu pronašla ranac jedne od devojaka, a u njemu i oproštajnu poruku u kojoj su, prema pisanju medija, navedeni razlozi zbog kojih je odlučila da sebi oduzme život.

Istražitelji veruju da je druga devojka skočila zajedno sa prijateljicom, iako kod nje za sada nije pronađena poruka.

Prema prvim informacijama, devojke su navodno pre tragedije zaključale vrata krova.

Komšije u šoku: „Kako smo mogli da znamo šta će uraditi?“

Stanari zgrade i očevici tragedije ostali su u potpunom šoku nakon svega što se dogodilo.

Jedna komšinica ispričala je da su devojke neposredno pre tragedije tražile ključeve od krova.

– Pitale su gde su ključevi od krova. Moja prijateljica, koja je upravnica zgrade, rekla im je gde ih inače držimo. Niko nije mogao ni da nasluti šta će se dogoditi. Samo nekoliko sekundi kasnije čuo se strašan udarac – rekla je ona.

Očevici opisali jezive scene

Vlasnik obližnje prodavnice rekao je da je prvo čuo vriskove, a zatim snažan prasak.

– Okrenuo sam se i video dve devojke kako leže. Odmah sam pozvao Hitnu pomoć. Jedna je još davala znakove života i pokušavao sam da je održim svesnom dok lekari nisu stigli – ispričao je očevidac.

Prema njegovim rečima, ubrzo je na lice mesta stigao i mladić koji se predstavio kao brat jedne od devojaka.

Policija vodi istragu

Slučaj istražuje policijska uprava Iliupolija koja pokušava da utvrdi sve okolnosti tragedije.

Grčki mediji navode da je ceo kraj u šoku, dok su mnogi građani ostali zatečeni činjenicom da niko nije primetio šta devojke planiraju.