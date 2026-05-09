Nik Paskval, poznat po manjoj ulozi u seriji How I Met Your Mother, proglašen je krivim pred sudom u Kaliforniji zbog brutalnog napada na holivudsku šminkerku Ali Šehorn.

Paskval je optužen da je 23. maja 2024. godine, oko 4.30 ujutru, provalio u njen dom u Los Anđelesu i naneo joj teške telesne povrede u okolnostima koje uključuju nasilje u porodici.

Prema navodima kancelarije okružnog tužioca Los Anđelesa, tokom izvršenja krivičnog dela koristio je nož.

Nakon napada pobegao je sa lica mesta, ali je kasnije uhapšen na graničnom prelazu između SAD i Meksika u Sijera Blanki, u Teksasu.

Skoro dve godine kasnije, 8. maja 2026. godine, sud u Kaliforniji proglasio ga je krivim za provalu u stambeni objekat prvog stepena uz prisustvo osobe, kao i za nanošenje povreda partnerki ili supruzi. Preti mu maksimalna kazna doživotnog zatvora.

Tokom suđenja u sudnici u San Fernandu, Ali Šehorn je, sa vidljivim ožiljcima na ruci i vratu, govorila o nasilju koje je prethodilo njihovom raskidu.

-Zaključala sam vrata, a on je počeo pesnicama da pravi rupe u njima dok ih nije provalio. Utrčala sam u kupatilo jer sam mislila da tamo postoji još jedna brava - izjavila je Ali pred sudom.

Samo pet dana pre pokušaja ubistva, bio je priveden u policiju u Los Anđelesu, ali je pušten uz kauciju od 50.000 dolara.

Uprkos zabrani prilaska koju je imao, odmah po izlasku na slobodu otišao je do njenog doma.

Njena prijateljica Kristin Vajt pronašla ju je 23. maja ujutru u lokvi krvi sa više od 20 ubodnih rana.

Šehorn, koja je radila na filmovima Mean Girls, Rebel Moon i Babylon, prošla je kroz 14 sati intenzivnih operacija kako bi joj lekari spasili život.

Njen prijatelj Džef Dornof redovno je putem platforme GoFundMe obaveštavao javnost o njenom zdravstvenom stanju.

-Pravi pozitivne korake ka oporavku. Put je dug, ali se sa svim suočava hrabro - naveo je on.

Do jula 2024. godine potvrđeno je da se oseća bolje i da je okružena porodicom i prijateljima koji brinu o njenoj bezbednosti.

Njeni prijatelji istakli su da će jednog dana sama ispričati svoju priču, ali da su tokom sudskog procesa bili veoma oprezni sa informacijama koje otkrivaju u javnosti.