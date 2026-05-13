

Kao na filmu! Mili Bajramović (33), pripadnik škaljarskog klana za kojim su tragale Crna Gora i Austrija, uhapšen je u Italiji nakon višemesečne istrage, a ključni trag koji je istražitelje doveo do njegovog skrovišta bio je - račun za struju.

Iako je stan u kojem se Mili Bajramović krio u riminskom naselju Marebelo formalno bio neuseljen i registrovan na ruskog državljanina koji godinama ne živi u Italiji, policija je primetila da se u njemu redovno troši električna energija, što je izazvalo sumnju da se unutra neko krije.

Kako prenosi portal „geronimo.news“, italijanska policija je nakon dojave u februaru pokrenula opsežnu akciju nadzora u kojoj su učestvovali Centralna operativna služba i Služba za međunarodnu policijsku saradnju. Bajramović je važio za izuzetno opasnog kriminalca, poznatog po tome da često menja izgled i koristi različite načine prikrivanja identiteta.

Istražitelji su više od dva meseca pratili teren, uključujući noćne opservacije i tehnički nadzor, a sumnje su dodatno potvrđene kada su tokom posmatranja primetili pomeranje zavesa na prozoru stana. To je bio znak da se traženi begunac ipak nalazi unutra.

- Nalazi istrage i brojne operacije nadzora, koje su kontinuirano trajale više od dva meseca, uključujući i noću, tehničke aktivnosti koje su razvili istražitelji, kao i dodatni napori koje je koordiniralo Rimsko javno tužilaštvo, omogućili su da se područje delovanja muškarca suzi na oblast Marebelo, gde je možda koristio stan registrovan na ruskog državljanina koji već nekoliko godina ne živi u Italiji. Stan, očigledno nenaseljen, ipak je imao aktivnu potrošnju električne energije, a dalji dokazi direktnog i stalnog posmatranja područja doveli su do zaključka da je to zaista bilo skrovište i baza operacija traženog muškarca - naveo je izvor za italijanske medije.

Italijanska policija je upala u pomenuti stan i zatekla Bajramovića, koji je navodno u neverici pitao inspektore: „Kako ste me pronašli?“.

U stanu su pronađeni pasoš i lažna dokumenta sakriveni u sofi, šest mobilnih telefona, teleskopska palica i preklopni nož.

Nakon hapšenja sproveden je u zatvor u Riminiju, gde čeka izručenje. Italijanski mediji navode i da je imao zakazan pregled kod maksilofacijalnog hirurga, navodno zbog moguće promene fizičkog izgleda.

Crnogorska policija saopštila je da se Bajramović potražuje zbog sumnje da je kao član kriminalne organizacije umešan u ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 2020. godine. Austrijske vlasti ga, takođe, traže zbog ubistva Vladimira Roganovića i ranjavanja S.V. u centru Beča 2018. godine.

Čeka ga suđenje

Pomenuti Bajramović optužen je za teško ubistvo.

- Za M. B. je NCB Interpol Podgorica raspisao međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela - stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Prema navodima optužnice, on je 13. 2. 2020. godine u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije koju je formirao sada pokojni Krsta Vujić, na podmukao način, upotrebom vatrenog oružja, lišio života Šćepana Roganovića - navode iz UP.

