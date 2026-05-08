Nikolas Brendon je godinama otvoreno govorio o svojim zdravstvenim problemima, ne skrivajući borbu kroz koju je prolazio pre smrti.

Glumac, poznat po ulozi u seriji Buffy the Vampire Slayer, preminuo je "u snu od prirodnih uzroka" u 54. godini, 20. marta, što je potvrdila njegova porodica.

U zvaničnom saopštenju, porodica je navela da je Brendon u trenutku smrti bio na terapiji i pod lekarskim nadzorom, kao i da je uprkos zdravstvenim izazovima pokušavao da ostane optimističan. Istakli su i da žele privatnost u teškom trenutku, dok se opraštaju od čoveka koji je, kako su rekli, živeo intenzivno i sa velikim srcem.

Njegovo zdravstveno stanje počelo je ozbiljno da se pogoršava nakon srčanog udara koji je doživeo u avgustu 2022. godine.

Kasnije mu je dijagnostikovana urođena srčana mana, a problemi sa srcem dodatno su uticali na njegovo opšte stanje i svakodnevno funkcionisanje.

Kako je ranije objasnila njegova menadžerka, Teresa Fortier, imao je poteškoće sa kretanjem, kao i ozbiljne probleme koji su uključivali paralizu nogu i delimične komplikacije u predelu karlice. To je dovelo do potrebe za zahtevnim operacijama kičme i dugotrajnim oporavkom.

Povrede kičme i operacije

Glumac se suočavao i sa komplikacijama nakon povreda kičme zadobijenih tokom 2021. godine, uključujući i teške posledice koje su usledile nakon operacija, poput curenja cerebrospinalne tečnosti i pojave tahikardije. Njegovo stanje dodatno je otežano i nakon boravka u pritvoru, kada je, prema navodima, bio izložen neadekvatnim uslovima.

Pored toga, bolovao je od sindroma konjskog repa (Cauda Equina), ozbiljnog neurološkog stanja koje nastaje usled pritiska na nerve donjeg dela kičme, izazivajući bol, slabost i probleme sa kontrolom pokreta. Ovo stanje dodatno je otežavalo njegovo kretanje i zahtevalo više medicinskih intervencija.

Borba sa stresom i svakodnevnim izazovima

U jednoj od svojih objava na društvenim mrežama tokom 2023. godine, Brendon je otvoreno govorio o izazovima sa kojima se suočavao, ističući koliko su medicinski pregledi, administrativni procesi i oporavak bili emotivno iscrpljujući. Naglasio je i koliko mu je značio odmor i vreme provedeno u miru, daleko od svakodnevnog stresa.

-Nakon dve operacije kičme i srčanog udara, imao sam brojne preglede i dogovore oko osiguranja. To je gotovo podjednako emotivno iscrpljujuće i bolno kao same povrede - istakao je bio svojevremeno.

Njegova borba sa zdravljem i otvorenost o teškim trenucima ostaju deo njegovog nasleđa, dok ga publika pamti po talentu i ulozi koja ga je proslavila.