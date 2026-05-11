Početkom dvehiljaditih godina, „Krug“ je bio ubedljivo najpopularniji horor serijal na planeti, postavši ključni faktor u međunarodnom proboju japanskog horora (J-horror) na globalno tržište.

Čitav taj fenomen započeo je u svetu književnosti. Filmovi su zasnovani na, u to vreme, manje poznatom serijalu knjiga čiji je autor Kodži Suzuki. Iako je najpoznatiji upravo po ciklusu o „Krugu“, koji broji šest naslova (uključujući i jednu zbirku pripovedaka), Suzuki je bio izuzetno plodan pisac.

Njegov opus je obiman, a poslednje delo pod nazivom „Ubiquitous“ objavljeno je nedavno, 2025. godine. Njegov talenat nije bio ograničen samo na bioskopsko platno; brojna njegova dela dobila su svoje adaptacije u vidu anime serijala i televizijskih produkcija, čime je ostavio neizbrisiv trag u različitim formatima japanske pop-kulture.

Nažalost, svet je upravo obišla vest da je pomenuti roman ujedno i njegovo poslednje delo. Kako prenosi portal „Sinema Dejli“ (Cinema Daily), Kodži Suzuki je preminuo u bolnici u Tokiju u 68. godini života. Tačan uzrok smrti zvanično nije saopšten, ali je vest o odlasku velikana duboko potresla književnu i filmsku zajednicu.

Povodom smrti kolege, na društvenoj mreži Instagram oglasio se i svetski priznati autor Haruki Murakami, koji je istakao koliki je značaj Suzuki imao za svetsku književnost:

- Za mnoge čitaoce van Japana, horor književnost se zauvek promenila zahvaljujući njemu. Negde sam pročitao kratku recenziju u kojoj se navodi da 'Suzuki spaja Murakamija sa Stivenom Kingom', i to je prilično tačan opis - poručio je.

Odlaskom Suzukija, Japan i svet su izgubili vizionara koji je uspeo da spoji tradicionalne motive straha sa modernim tehnološkim strepnjama, stvarajući žanr koji je definisao jednu čitavu eru.

BONUS VIDEO:

