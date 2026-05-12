Jovan Perišić doživeo je veliku porodičnu tragediju, preminula mu je majka.

Kako prenose domaći mediji, čim je saznao za tužnu vest Jovan je spakovao kofer i uputio se u Bosnu gde je njegova majka i živela.

Jovanova porodična tragedija rastužila je mnoge koji poznaju popularnog muzičara i njegovu porodicu, a sahrana će biti održana u sredu.

Brojni prijatelji i kolege iz sveta muzike uputili su saučešće i podršku pevaču u ovim teškim trenucima.

"Iznenada mi se slošilo i bilo mi je muka"

Podsetimo, prošle godine Jovanu je pozlilo tokom nastupa u Bogatiću, zbog čega je završio u bolnici.

Blagovremenom intervencijom lekarskog tima Jovan je prevezen u bolnicu u Šapcu gde je zadržan na lečenje.

On se putem Instagrama oglasio iz bolničkog kreveta te je fanovima kratko poručio:

- Evo samo da vas pozdravim i da se izvinim svima koji su bili u Bogatiću. Iznenada mi se slošilo i bilo mi je muka. U Šapcu sam zadržan u bolnici. Još jednom se izvinjavam, viša sila - rekao je vidno iscrpljen Jovan Perišić putem Instagrama.

