Voditeljka Ana Radulović doživela je veliku neprijatnost usred centra Beograda kada joj je pozlilo, nakon čega se pred prolaznicima srušila na ulici. Očevici su joj odmah pritekli u pomoć, a voditeljka se sad oglasila i otkrila šta se dogodilo.

Nakon ovog incidenta, voditeljka Ana Radulović je otkrila šta je tačno prethodilo kolapsu.

Naime, ona je odmah nakon završene emisije otišla u grad na tretman noktiju, gde je već počela da se oseća loše, ali je u tom trenutku pomislila da je reč samo o običnom umoru i pospanosti.

Nakon završenog tretmana, krenula je peške na sledeći koji je bio relativno blizu, ali ju je tada, kako i sama kaže, sve odjednom stiglo.

Ana Radulović je objasnila da je kolaps usledio kao posledica iscrpljenosti i ubrzanog tempa života.

- U želji da sve stignem na kraju je stiglo mene. Ustala sam posle emisije, išla sam za grad na tretman noktiju i tu sam već osetila da sam loše, ali sam mislila da sam samo umorna i da mi se spava. I kada sam završila i krenula na drugi tretman, koji je relativno blizu, krenula sam peške i verovatno me je sve stiglo. Umor, vrućina, stres da sve stignem i loša ishrana, jer naravno nisam stigla ni da jedem - rekla je za Pink.rs.

Srećom, ljudi koji su se u tom trenutku našli na ulici u samom centru grada odmah su reagovali i pomogli joj.

- Hvala bogu, brzom reakcijom osoba oko mene nije bilo ništa strašno, sada sam bolje - poručila je Ana Radulović, izražavajući zahvalnost prolaznicima koji su joj pružili pomoć u ovom neprijatnom trenutku.

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