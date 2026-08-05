Rusija je tokom noći izvela jedan od najsmrtonosnijih napada na Kijev ove godine, u kojem je poginula najmanje 21 osoba, a više desetina je povređeno.



Ukrajinske vlasti su saopštile da su najmanje 44 osobe povređene, a spasioci pretražuju ruševine jer strahuju da se ispod njih možda nalaze ljudi.

Ruski napadi pogodili su stambene zgrade, železničku stanicu, skladišta i druge civilne objekte.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom napada lansirala 24 balističke i četiri protivbrodske rakete, kao i 115 dronova.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 98 dronova, ali nije presrela nijednu balističku raketu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da su presretačke rakete mogle da spasu živote.

- Kašnjenja partnera u isporuci protivbalističkih sistema dovode do strašnih žrtava i razaranja - rekao je Zelenski.

Dodao je da su saveznici ove godine značajno smanjili isporuke raketa za protivvazdušnu odbranu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je napalo logistička čvorišta i centre za snabdevanje u Kijevu i okolini.

- Ti centri služili su za skladištenje i isporuku različitih vrsta oružja i vojne opreme, kao i za proizvodnju i distribuciju dronova - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Ruski napadi tokom prethodna 24 sata zabeleženi su i u Zaporoškoj, Donjeckoj i Harkovskoj oblasti.

Rusija je poslednjih nedelja pojačala napade na Kijev, dok je Ukrajina intenzivirala udare na rusku energetsku i logističku infrastrukturu.