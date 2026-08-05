Muzička zvezda Milica Pavlović još jednom je dokazala zbog čega s razlogom nosi titulu jedne od najomiljenijih pevačica mlađe generacije i izvođača sa jednom od najvernijih baza fanova u regionu. Kako bi sa njima podelila radost zbog uspeha šestog studijskog albuma “Caka”, čula njihove utiske o novim pesmama i nastavila tradiciju okupljanja svojih obožavalaca, Milica je zakupila terasu na krovu prestižnog hotela u srcu Beograda, sa koje se pruža spektakularan pogled na Kalemegdan.

Za događaj pod nazivom “Caka – Under the Sky” prijavilo se nekoliko stotina fanova, ali je samo pedeset najsrećnijih dobilo priliku da prisustvuje večeri o kojoj će se još dugo pričati. Cela terasa bila je uređena u duhu novog albuma. Fanove je već na ulazu dočekao plavi tepih ispisan grafitnom tehnikom sa nazivima novih pesama, a iznenađenja su se nizala jedno za drugim. Od koktela “Skini bitch”, koji je Milica ponovo vratila na koktel-liste širom regiona, preko DJ pulta dekorisanog u bojama albuma sa velikim natpisom “Caka”, pa sve do improvizovane bine na kojoj je dominirala žuta fotelja, koju su fanovi na društvenim mrežama već proglasili njenim “tronom”.

Neon-žuta rasveta obasjavala je čitavu terasu, dok su goste dočekale i poslastice ukrašene prepoznatljivim elementima albuma. Međutim, ni tu nije bio kraj iznenađenjima. Milica je svakom od prisutnih fanova poklonila primerak novog CD-a sa ličnom posvetom. Čim je zakoračila na terasu, dočekana je gromoglasnim aplauzom. Uz taktove hita “Caka” zaplesala je zajedno sa fanovima, a potom se smestila u fotelju.

– Toliko sam srećna što vas vidim. Mislim da večeras neću moći da zaspim od adrenalina. Kažu da godina Lava astrološki počinje 23. jula, ali što se mene tiče, ona počinje večeras – sa vama! – poručila je Milica, nakon čega je jednog po jednog fana pozivala da joj se pridruži na bini. Dominatori, kako sebe nazivaju njeni fanovi, oduševljeno su iskoristili priliku da sa omiljenom zvezdom urade mini intervjue.

Zanimalo ih je koja joj je pesma sa novog albuma najdraža, da li je za neku posebno emotivno vezana, ali i da li je nekada, poput stihova iz numere “Veze bezveze”, bila u takvom odnosu.

– Ne osuđujem, ali to nije moj stil – odgovorila je kroz osmeh i izazvala smeh prisutnih uz gromoglasan aplauz. Jedno od pitanja odnosilo se i na to da li će se jednog dana ponovo ofarbati u plavo.

– Mnogo volim svoju kosu i za sada nemam nameru da ostanem bez nje – našalila se pevačica. Jedan od emotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada je u publici ugledala četvorogodišnju devojčicu koja je na događaj došla sa ocem, dugogodišnjim fanom još od Milicinih početaka u muzičkom takmičenju.

– Kad god vidi avion, ona kaže: “Milica je sigurno u njemu” – otkrio je devojčicin otac, što je posebno dirnulo pop zvezdu. Nakon razgovora sa fanovima, višesatnog potpisivanja albuma i zajedničkog fotografisanja, usledila je prava žurka.

Dok su energične stage plesačice dodatno podizale atmosferu, Milica je zaigrala iza DJ pulta zajedno sa mladom di-džejkom, koja je miksovala pesme sa albuma “Caka”. Veče prepuno emocija završeno je snimanjem TikTok videa koje fanovi nisu želeli da propuste, a Milica je, kao i uvek, strpljivo izašla u susret svakome ko je želeo uspomenu sa ovog jedinstvenog druženja.

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