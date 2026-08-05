Ljudmila Turkova Konstantinovna, Ruskinja koja je ubijena u Beogradu i čije je telo pronađeno u koferu u Padinskoj Skeli, bezbrižno je sa turskim državljaninom ušla u zgradu u Borči. Samo sat i po vremena kasnije, nadzorna kamera snimila je Turčina kako vuče kofer u kom je pronađeno njeno telo.

Zasad nije poznato da li je Turčin devojku doveo u stan kako bi je ubio ili je u stanu došlo do svađe koja je eskalirala u zločin. Ono što tužilaštvo navodi jeste da se sumnja da je K. E. Ljudmilu "namamio u svoj stan", kao i da se ona "nije nadala da će da joj naudi".

Kobnih sat vremena u stanu

Ono što je zabeležila nadzorna kamera na ulazu zgrade u Borči u kojoj je Tučin bio u iznajmljenom stanu, jeste da je Ljudmila sa muškarcem ušla u zgradu 26. jula u 5.30 sati. Već u 6.55 Turčin je snimljen kako vuče kofer umotan u nešto što liči na čaršaf, a kofer sa telom je, upravo umotan u tu tkaninu, 30. jula pronađen u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli.

Tužilaštvo navodi da je Turčin, "u narednih sat vremena od dolaska u stan" Ljudmilu zadavio komadom odeće koji joj je obmotao oko vrata, a potom u narednih 25 minuta njeno telo spakovao u kofer i izneo ga iz stana.

Sudeći po tome kako je telo pronađeno, ali i snimku sa kamere, kofer je umotao u tkaninu i pokušao da ga sakrije kako ne bi bilo otkriveno nikada, ili barem dok ne uspe da napusti Srbiju.

Hapšenje u poslednjem trenutku

Turski državljanin uhapšen je na Aerodromu "Nikola Tesla" nakon što je uspeo da prođe carinsku i pasošku kontrolu. Kada je mislio da je nadomak toga da napusti Srbiju, pred ulazak u avion, opkolili su ga pripadnici UKP.

Najpre su se pojavile informacije o tome da je osumnjičeni za ubistvo Ljudmilin biviši partner, ali sve je više Rusa na društvenim mrežama koji govore da ta informacija nije tačna i da su se Ljudmila i Turčin upoznali u klubu kobne večeri.

Kako navodi izvor koji je bio Ljudmilin poznanik, ovo nije bio njen prvi dolazak u Beograd - prestonicu Srbije posećivala je i ranije, a poznavali su je mnogi koji su deo Beogradske klupske scene, s obzirom na to da je prilikom svojih poseta Beogradu često izlazila u klubove.

Nakon zadržavanja i izlaska pred tužioca, gde je negirao krivicu, sud je turskom državljaninu K. E. odredio pritvor do 30 dana.

Moguća i doživotna robija

U rešenju suda o određivanju pritvora naglašava se da žrtva "nije očekivala da će joj osumnjičeni nauditi". Više javno tužilaštvo je predlog za određivanje pritvora obrazložilo svim zakonom predviđenim razlozima: opasnošću od bekstva, mogućnošću uticaja na svedoke, opasnošću da u kratkom roku izvrši novo krivično delo, težinom krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i zaprećenom kaznom, uznemirenjem javnosti koje bi moglo ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo izvršeno na svirep ili podmukao način. Na taj način kvalifikuju se ubistva u kojima učinilac namerno stvara ili koristi situaciju u kojoj žrtva ne očekuje napad i ne može efikasno da se brani - na primer, namamljuje je na usamljeno mesto pod lažnim izgovorom ili joj odvraća pažnju.

Da bi obezbedilo osuđujuću presudu, tužilaštvo će morati da dokaže da je osumnjičeni svesno stvorio situaciju u kojoj je žrtva bila bespomoćna i da je to iskoristio kako bi sebi olakšao izvršenje ubistva, a sve će morati da potkrepi materijalnim dokazima.

Za spomenuto krivično delo propisana je kazna zatvora od najmanje deset godina do doživotnog zatvora.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO