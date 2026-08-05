Glumac Dragan Maksimović Maksa krvnički je pretučen 2000. godine u centru Beograda.
Tragična sudbina jednog od najvoljenijih jugoslovenskih glumaca, poznatog po ulozi u kultnom filmu "Lepa sela, lepo gore", obeležila je njegovu poslednju godinu života.
U novembru 2000. godine Maksimović je brutalno pretučen na Zelenom vencu i to pred očima prolaznika koji su samo nemo posmatrali zverski napad.
Iako je Maksimović tokom svoje bogate karijere ostvario više od 60 uloga u filmu, televiziji i pozorištu, ta kobna noć zauvek je promenila tok njegovog života.
Napali su ga huligani, navodno navijači fudbalskog kluba "Rad", i to na brutalno nasilnički način, bez imalo obaziranja na njegovu fizičku slabost - bio je astmatičar, dijabetičar i sveže operisan od katarakte.
Nažalost, nakon napada, niko od prisutnih nije reagovao da mu pomogne, a gazda kafane čak nije preduzeo ništa da ga zaštiti.
Preminuo nakon 3 meseca
Zversko prebijanje koje je trajalo nekoliko minuta ostavilo je teške posledice, Maksimović je zadobio prelome butne kosti i karlice. Iako je kasnije prevezen u Urgentni centar, povrede su bile previše ozbiljne da bi mogle da se saniraju.
Tri meseca nakon napada i pored bolova i teških operacija, Maksimović je 4. februara 2001. godine preminuo od embolije.
Iako su okolnosti napada bile jasne, počinioci nikada nisu pronađeni, a Maksimović je tokom svog boravka u bolnici odbijao da sarađuje sa policijom, insistirajući da ti "mladi ljudi" ne budu gonjeni.
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