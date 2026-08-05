Napali su ga huligani, navodno navijači fudbalskog kluba "Rad", i to na brutalno nasilnički način, bez imalo obaziranja na njegovu fizičku slabost - bio je astmatičar, dijabetičar i sveže operisan od katarakte.

Nažalost, nakon napada, niko od prisutnih nije reagovao da mu pomogne, a gazda kafane čak nije preduzeo ništa da ga zaštiti.

Preminuo nakon 3 meseca

Zversko prebijanje koje je trajalo nekoliko minuta ostavilo je teške posledice, Maksimović je zadobio prelome butne kosti i karlice. Iako je kasnije prevezen u Urgentni centar, povrede su bile previše ozbiljne da bi mogle da se saniraju.

Tri meseca nakon napada i pored bolova i teških operacija, Maksimović je 4. februara 2001. godine preminuo od embolije.

Iako su okolnosti napada bile jasne, počinioci nikada nisu pronađeni, a Maksimović je tokom svog boravka u bolnici odbijao da sarađuje sa policijom, insistirajući da ti "mladi ljudi" ne budu gonjeni.

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