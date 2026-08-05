Boravak jednog bračnog para iz inostranstva u Splitu završio se na sudu, nakon što su ih komšije prijavile zbog navodnog narušavanja javnog reda i mira. Ono što je trebalo da bude mirno letovanje pretvorilo se u višemesečni sukob sa vlasnicom kuće, policijom i stanarima iz komšiluka.

Prema presudi, muškarac (58) kažnjen je sa 300 evra, uz dodatnih 100 evra sudskih troškova, dok je njegova supruga (44) dobila kaznu od čak 700 evra.

Komšije se žalile na buku i toples na terasi

Sve je počelo nakon brojnih prijava stanara koji su tvrdili da je porodica gotovo tri nedelje pravila buku do kasno u noć, zbog čega je više puta intervenisala policija.

Osim galame, poseban problem, prema navodima optužbe, bilo je ponašanje žene koja se, kako tvrde komšije, kupala u toplesu i šetala po terasi, vidljivoj iz okolnih zgrada.

Vlasnica kuće navela je i da su podstanari bez njenog znanja postavili bazen na terasu, uprkos upozorenjima da konstrukcija možda neće izdržati toliku težinu.

Turisti: "Sve je izmišljeno"

Supružnici su pred sudom odbacili sve optužbe.

Muškarac je ispričao da su uredno iznajmili dva sprata kuće i da su sa četvoro dece živeli u Splitu nakon boravka na Fuerteventuri. Tvrdi da nisu pravili buku i da je sukob nastao tek kada su se odnosi sa vlasnicom pogoršali.

Kako je rekao, ostali su bez vode i struje, potom im je zaključana kapija, promenjene brave na stanu, uništen bazen, a stvari izbačene iz apartmana.

- Moja supruga se nije kupala gola. Sve je izmišljeno. Na kraju smo, usred velikih vrućina, spavali u automobilu - rekao je on pred sudom.

Njegova supruga takođe je negirala optužbe.

- Kupala sam se u običnom bikiniju, nikada u toplesu. Bazen se sa ulice gotovo i ne vidi. Dve godine smo živeli u Španiji, gde je toples sasvim uobičajena pojava - izjavila je.

Vlasnica: "Komšije su me zvale svakog dana"

S druge strane, ćerka vlasnice kuće ispričala je potpuno drugačiju verziju događaja.

Navela je da podstanari nisu redovno plaćali kiriju i račune, da su postavili bazen na balkon uprkos upozorenjima i da su je komšije gotovo svakodnevno zvale zbog buke i, kako tvrde, nepristojnog ponašanja turistkinje na terasi.

- Ljudi su me zvali i govorili da gospođa namerno šeta u toplesu i provocira komšije. Noću su pravili toliku buku da je zvučalo kao da grmi. Na kraju sam im rekla da mi više ništa ne plaćaju, samo da napuste kuću - ispričala je.

Komšije ostale pri svojim tvrdnjama

Na suđenju su saslušani i stanari iz ulice, koji su ostali pri tvrdnjama da su više puta videli ženu bez gornjeg dela kupaćeg kostima na terasi, kao i da im je porodica mesecima remetila mir.

Jedan od komšija čak je poručio da će, ukoliko se porodica ponovo vrati u isto naselje, organizovati protest.

Sud je na kraju prihvatio iskaze komšija i izrekao novčane kazne bračnom paru, iako su oni do poslednjeg trenutka negirali sve optužbe.