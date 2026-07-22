Priroda iznova pokazuje koliko su odnosi među živim bićima složeniji nego što na prvi pogled deluje. Čak i sićušna stvorenja poput mrava umeju da ispolje neverovatne oblike saradnje i međusobne pomoći, zbog čega već godinama intrigiraju naučnike širom sveta.

Upravo jedan takav prizor zabeležio je Aco iz Bosne, koji je na društvenoj mreži Iks podelio snimak nastao tokom doručka.

Mrav upao u sok, a onda se pojavio drugi

Kako je objasnio, primetio je mrava koji je upao u čašu sa sokom i ostao potpuno nepomičan. Izvadio ga je i spustio na sto, misleći da se više neće pomeriti.

Međutim, desetak sekundi kasnije pojavio se drugi mrav.

– Danas na doručku primetimo mrav upao u sok. Ne miče se, izvadim ga i spustim sa strane. Nakon desetak sekundi dolazi drugi mrav do njega, a ostalo pogledajte na četiri puta ubrzanom videu, jer original traje skoro osam minuta. Priroda je čudo... – napisao je uz objavu.

Na snimku se vidi kako drugi mrav obilazi nepokretnog, dodiruje ga i zadržava se pored njega, nakon čega se on iznenada pokreće. Ubrzo potom zajedno odlaze sa stola.

"Došla žena po njega"

Video je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža, a mnogi nisu odoleli da događaj prokomentarišu uz dozu humora.

Neki od komentara bili su:

"Cele noći je lutao pa se napio, dobro mi se vratio."

"Izgleda da se ulepio od šećera, a ovaj ga je očistio."

"Mravi se pomažu, mi ne umemo."

"Oduševljena sam, hvala što si ovo snimio."

"Ma došla žena po njega: 'Vuči se kući, pijanduro!'"

Pored šaljivih komentara, mnogi su istakli da prizor pokazuje koliko je priroda fascinantna.

Naučnici potvrđuju: Mravi zaista pomažu jedni drugima

Iako je na osnovu jednog snimka nemoguće sa sigurnošću zaključiti šta se tačno dogodilo, naučna istraživanja potvrđuju da pojedine vrste mrava zaista pružaju pomoć povređenim članovima kolonije.

Biolog Erik Frank sa Univerziteta u Vircburgu godinama proučava društveno ponašanje mrava. Njegov tim je istraživao mrave drvodelje sa Floride i otkrio da oni povređenim jedinkama ne samo da čiste rane antimikrobnim supstancama, već u pojedinim slučajevima izvode i svojevrsnu amputaciju oštećenog uda kako bi sprečili širenje infekcije.

Rezultati istraživanja pokazali su da je oko 90 odsto mrava kojima je pružena ovakva pomoć preživelo, dok je kod onih koji nisu dobili pomoć stopa preživljavanja bila svega oko 40 odsto.

Stručnjaci ističu da ovakvo ponašanje govori o izuzetno razvijenoj društvenoj organizaciji mrava i njihovoj sposobnosti da sarađuju na način koji često iznenađuje i naučnike. Istovremeno, upozoravaju da se iz pojedinačnih viralnih snimaka ne mogu donositi sigurni zaključci o tome šta se tačno dešava, iako oni mogu biti zanimljiv podsetnik na složenost života u svetu insekata.