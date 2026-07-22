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Ljudi gledaju snimak i ne veruju: Mrav upao u sok i nepomično ležao, a onda je stigao drugi i uradio nešto neverovatno
Video je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža
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