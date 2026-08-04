Srbiju je okovao toplotni talas koji će trajati do kraja ove sedmice, a prema merenjima u 17 časova, najtopliji grad u Srbiji bila je Kikinda sa nepodnošljivih 39 stepeni!

Prema merenjima koja su objavljena na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u 17 sati, najtoplije je bilo u Kikindi sa 39 stepeni, dok za njom slede Palić, Sombor, Novi Sad i Veliko Gradište sa 38.Podsetimo, RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni. Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta.

Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, sa najvišim temperaturama između 5. i 8. avgusta.

"Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni Celzijusa, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa", navodi se u upozorenju RHMZ.