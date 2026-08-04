O pisanju N1 da su zločini u Oluji odgovornost svih, Vučić je rekao da oni nikada nisu bili srpski medij.

- To je direktno delovanje uvek protiv interesa srpskog naroda od samog početka, nikakva novost. Falsifikat je uvek gori od originala. Oni koji su služili u hrvatskim medijima da pronose njihovu propagandu, oni su uvek to radili na bestijalniji način od onih koji su originalno osmišljavali. To su oni tražili od nas, da se izvinjavamo zato što su nas ubijali. Nismo mi njih proterali, nego oni nas. Proterali su stotine hiljada ljudi i ubijali. Bili su u zaštićenim zonama, a američki ambasador se popeo na tenk da pokaže ko je bio tata operacije. Oni su valjda mnogo hrabri, a Srbi kukavice. Četiri godine nisu mogli ništa. Imali su kristalne noći po gradovima, krem srpskog naroda su počistili, a onda ostavili lažnu elitu spremnu da služi hrvatskoj eliti i interesima, kao što ste imali generala Uzelca, goreg ustaše od najgorih Hrvata. Uvek ste imali Srbe koje su pronalazili dai m služe, jer su prave Srbe ubijali i proterivali - rekao je predsednik.

Dodaje da možda nije objektivan, posebno posle strašnih zločina posle njegove porodice u ratovima, ali da je važan mir i da imamo dobre odnose.

- Ali ne onako kako su oni zamislili, da mi terciramo i slušamo njih. Mi nismo narod slugu, već ponosnih ljudi i u tome je razlika. Ja da se hvalim da mi je najveća želja, pa da kad se probudim oko poal 11, kad su se budili oni koji su upravljali zemljom, kažem da slušam Severinu kada ustanem, da bih imao publicitet u zagrebačkoj štampi, ja za to pet para ne dajem. Kada nisu imali juče ništa da nađu iz Čipuljića, prekjuče iz cele posete, onda su morali da izmisle nešto peto ili deseto. Ne mogu da podnesu to što ih se ne plašim i brinem o interesima Srba. Što govorim o miru, an e ratu, ne mogu da podnesu što je Srbija sve jača, to im je najveća briga i to što su mnoge laži pale u vodu - istakao je on, i dodao da su mnoge laži ovom posetom pale u vodu.