"Nadam se da su ljudi videli našu posvećenost i želju da pomognemo, da pokažemo brigu o svom narodu."

"Živimo u ne lakim vremenima, jer su se interesi velikih sila uvek lomili na Balkanu. I onaj koji je uvek predstavljao problem je samostalna i nezavisna Srbija. Danas nije drugačije, suština je ostala ista. Narod u RS je ostao blizak sa narodom u Srbiji, na čemu smo zahvalni RS. Samo zahvaljujući RS, BiH je i dalje vojno neutralna, BiH nije priznala nezavisnost Kosova inače bi u Sarajevu i Mostaru jedva dočekali da to urade. To cenimo i to je naš narod koji volimo. Naša je obaveza je da vodimo računa o našim ljudima".

"I prethodnih dana napadali su ljude iz RS, tobož utiču na Srbiju. To rade iz dva ugla, prvi je onaj otvoreni, antisrpski, koji otvoreno mrze RS. Drugi je opasniji, to su lažni salonski nacionalisti".