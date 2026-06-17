Velika porodična tragedija zadesila je pevačicu Aleksandru Bursać kada joj je preminuo stric za koga je bila izuzetno vezana nakon smrti oca. Tužne vesti folk zvezda potvrdila je na društvenoj mreži Instagram, gde se oprostila od voljenog.

- Jako me je pogodila vest, putuj sa anđelima i pozdravi mi ćaću - napisala je Aleksandra Bursać.

Otac umro u Oluji

Podsećanja radi, folk pevačica otkrila je da joj je otac umro pre više od tri decenije, u Oluji.

- Imala sam dve i po godine, pričala sam sa sestrom skoro i mislim da je lakše što ga ne poznajem - kazala je Aleksandra Bursać na početku.

- Imam njegove slike, kažu da sam ista on, fizički, a mama kaže i da sam tvrdoglava kao on, može da trpi dosta ali kada precrta onda ne postojiš više, takva sam i ja. Visina, naravno ne, ali lice, oči i osmeh kažu da su isti. Ja sam ponosna na njega jer je on u mojim očima heroj ispao, jer je on otišao da se bori za svoju zemlju - dodala je pevačica.

- Nedostaje mi tata i dan-danas, mi smo odrasle uz maminog supruga, mi njega volimo, ali nisam imala koga da nazovem ocem i to će uvek da bude bolna rana. Sahranjen je u Hrvatskoj, ja sam imala skoro tamo, otišla sam kada je deda preminuo. Tada sam otišla prvi put na njegov grob, tada sam smogla snage, njegova želja je bila da bude sahranjen tamo - istakla je Aleksandra za "Novu", pa progovorila o periodu kad je živela u Sigurnoj kući.

- To pamtim kao fenomenalan period, tu se rodilo veliko prijateljstvo između moje mama i naše kume Mirjane, mama je krstila njenog sina Aleksandra i mi smo kao porodica. Taj period je bio fenomenalan, puno dečice i svi smo se družili, bili smo zaštićeni kao beli medvedi. Bili smo par godina tu tada, u Surčinu je to bilo - rekla je nekadašnja učesnica "Zvezda Granda", pa otkrila šta je usledilo potom.

- Dobile smo pomoć, postoji jedna organizacija "Borba protiv nasilja" i naša kuma sadašnja je nama ustupila svoj deo kući i pustila nas je da živimo kod nje par godina, bez ikakve nadoknade. Ona je nama ostavila tu kuću i otišla za Ameriku i mi smo živeli tu dok se mama nije skućila i onda je kupila kuću. Radila je tri posla i ništa joj nije bio problem, nas dve smo se same čuvale - istakla je za pomenut medij Aleksandra, kojoj je oduvek bila želja da postane uspešna u muzici.

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