Danas se obeležava 31 godina od početka vojne operacije "Oluja" tokom koje je stradalo više od 1.900 i proterano više od 220.000 Srba.

Hrvati i nakon pune tri decenije slave ovaj zločinački poduhvat, a na veseljima su godinama unazad pevali brojni popularni pevači.

Veliku prašinu je nedavno podigao Željko Bebek koji je nakon oklevanja ipak pevao na proslavi sramne vojne akcije hrvatske vojske.

On je održao koncert u Ličkom Osiku 4. avgusta, a pre sramne proslave se oglasio na Instagramu gde je najavio svoj nastup. Ipak, Bebek nije jedini koji je pevao na dan "Oluje".

Pre nekoliko godina, povodom godišnjice vojno-policijske akcije "Oluja", pevala je Jelena Rozga.

Njen postupak izazvao je bes stanovnika Srbije, ali ono zbog čega je ova pevačica bila na udaru jeste i njen nastup nakon skandala.

Posle veselja u Kninu Jelena Rozga zapevala je u Sokobanji i to ni manje ni više nego na veliki pravoslavni praznik Preobraženje Gospodnje, a to je zasmetalo meštanima tog gradskog naselja.

- Ova Jelena Rozga, koja je pevala u Kninu na proslavi godišnjice "Oluje", pevaće nam 19. avgusta na Preobraženje. Da li vi mislite da je to u redu? - zapitali su se tada mnogi.

Bebek se pravdao

Podsetimo, nakon što se u javnosti pojavila vest da će Bebek nastupiti u Hrvatskoj, on se oglasio za domaće medije i otkrio da taj nastup nije ugovoren.

- Pa ja ne znam još uvek, nisam siguran. Mislim da neću nastupati, ne znam stvarno. Nisam ni video da su objavili na Fejsbuku, ja sam još uvek na odmoru - rekao je pevač, a na pitanje da li će pevati ako ga pozovu, rekao je:

- Pa, ne verujem.

Na pitanje da li je promenio mišljenje ili nastup povodom proslave zločinačke Oluje nije ni bio u planu, Bebek nije dao konkretan odgovor.

- Nemam ja nikakvo mišljenje. Ovo je posao koji ako uplate radiš, ako ne ništa, onda je to "Kad na vrbi rodi grožđe". Za sad je da ne znam ništa, evo. Nije posao nikakav sklopljen, uređen, pa videćemo - rekao je pevač tada za Telegraf.

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