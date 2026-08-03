Avgust donosi izuzetno povoljne astrološke aspekte. Venera 6. avgusta ulazi u Vagu i unosi sreću u ljubavne i partnerske odnose. Već 9. avgusta Merkur se pridružuje Jupiteru i Suncu u Lavu, dodatno pojačavajući talas pozitivne energije. Mlad Mesec i pomračenje Sunca 12. avgusta otvaraju vrata novim počecima i pružaju priliku da započnete potpuno novo životno poglavlje.

Upravo ova tri znaka posebno će osetiti blagotvoran uticaj planeta.

Škorpija

Za vas, Škorpije, avgust će biti jedan od najsrećnijih meseci u 2026. godini. Tokom cele godine vredno ste radili, a sada konačno dolazi vreme da ubirate plodove svog truda.

Astrološkinja Elizabet Brobek smatra da mnoge Škorpije mogu da očekuju veliko unapređenje na poslu. Oni koji su aktivni na društvenim mrežama imaju priliku da postanu veoma popularni ili čak viralni. U svakom slučaju, pred vama je period velikog uspeha.

Ovo je važna prekretnica jer će vas ljudi konačno početi da primećuju u mnogo pozitivnijem svetlu. Iskoristite energiju pomračenja Sunca u Lavu 12. avgusta za hrabre poslovne poteze, napredovanje i ostvarenje ambicioznih ciljeva. Univerzum vam pruža vetar u leđa, pa će mnogo toga izgledati dostižno.

Ovan

Za Ovnove avgust neće biti samo srećan već i izuzetno zabavan mesec.

Prema rečima Brobekove, ljubav će biti u centru pažnje zahvaljujući Veneri u Vagi. Bilo da ste slobodni ili zauzeti, očekuju vas pozitivne promene u emotivnom životu. Neki će upoznati osobu koja bi mogla da postane njihova velika ljubav, dok će drugi dodatno učvrstiti postojeću vezu.

Sreća neće pratiti samo ljubavne odnose. Vaš društveni život biće bogatiji nego ikada. Pozivi na zabave, koncerte i druženja stizaće sa svih strana, a vi ćete biti među najomiljenijim ljudima u svom okruženju.

Iskoristite ovu energiju, upoznajte nove ljude, posetite mesta na kojima do sada niste bili i prihvatite svaki zanimljiv poziv.

Vaga

Vage će tokom avgusta imati osećaj da im se sav trud konačno isplatio.

Ako ste od 2025. godine marljivo radili na nekom važnom projektu ili gradili karijeru, upravo sada možete očekivati veliki preokret i zasluženu nagradu. Poslovni uspeh postaće vidljiv, a rezultati će potvrditi da je sav uložen trud imao smisla.

Ulazak Venere u vaš znak 6. avgusta dodatno će poboljšati ljubavni život i proširiti društveni krug.

Astrološkinja savetuje da budete što aktivniji i otvoreniji prema novim iskustvima. Što se više budete kretali među ljudima, prihvatali nove prilike i izlazili iz zone komfora, to će vam sreća biti naklonjenija. Uz snažan uticaj Merkura, Jupitera, Sunca i pomračenja Sunca u Lavu, imaćete dovoljno samopouzdanja i hrabrosti da ostvarite ono što ste dugo priželjkivali, piše Your Tango.