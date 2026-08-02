Pevač Nebojša Kostrešević, deo dua "Tvins" danas je "stao na ludi kamen", a on i njegova izabranica zavetovali su se jedno drugom na večnu ljubav u Crkvi Svetog Luke, nakon čega su mladenci otišli u jedan poznat, prestonički restoran, da proslave sa svojim brojnim zvanicama.



Neša Tvins ni manje, ni više, na svadbeno veselje stigao je helikopterom. Zatim, zaigrao je najpre s novopečenom suprugom, koja nema koga nije ostavila bez teksta u raskošnoj venčanici sa svetlucavim detaljima.

Među zvanicama, inače, našli su se i Mina Kostić, sa svojim verenikom, Manetom Ćuruvijom Kasperom. Oglasivši se na svom Instagramu, Mane je nagovestio "da se zna ko je sledeći", uz zajedničku fotografiju s nasmejanom pevačicom.



- Oženi nam se i Neša Tvins. Sledeći znate ko je na redu - ispisao je Kasper uz "selfi", pa zasigurno pobrao i brojne simpatije njihovih fanova.

Najveća podrška

Podsećanja radi, nakon što je napustila psihijatrijsku ustanovu „Laza Lazarević“, pevačica Mina Kostić pokazala je da u teškim trenucima ima bezrezervnu podršku svojih najbližih.

Najveću podršku, kako se može videti, pruža joj njen izabranik Mane Ćuruvija Kaspar, sa kojim je odmah podelila zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Mina je na svom Instagram profilu objavila nasmejani selfi na kojem pozira zagrljena sa partnerom. Njih dvoje bili su odeveni u usklađene bele majice, dok je fotografiju pratila emotivna atmosfera uz pesmu Snežane Đurišić "Lepi moj", koja se čuje u pozadini objave.

- On je najveći krivac za moj osmeh i moju novu snagu i energiju da budem najbolja verzija sebe - napisala je Mina uz plavo srce.

Fotografija je brzo privukla pažnju njenih pratilaca, koji su u komentarima pevačici uputili brojne poruke podrške i poželeli joj da što pre ostavi iza sebe težak period. Mnogi su primetili da Mina na fotografiji deluje nasmejano i raspoloženo, što su protumačili kao znak da se postepeno vraća svakodnevnom životu.

Objavom je pevačica jasno stavila do znanja da joj je partner velika podrška u ovom periodu, a zajedničkom fotografijom pokazala je da se nakon izlaska iz bolnice okreće pozitivnijim trenucima i vremenu provedenom sa najbližima.

Alo/24 sedam

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