G. R. (73), čije je telo pronađeno na tavanu u beogradskom naselju Karaburma, kako Kurir nezvanično saznaje, najverovatnije je opljačkan pre nego što je ubijen.

Kako navodi Kurir, nesrećni muškarac je nedavno prodao stan za 180.000 evra, a na tavanu gde je pronađen go, sa vezanim rukama na leđima, čuvao je sef sa novcem! Prema nezvaničnim informacijama, istražitelji tragaju za devojkom koja je bila u stanu sa G. R.

- Istražitelji su na tavanu pronašli sef, ali je on bio otvoren i prazan - otkrio je izvor ovog medija.

Prema nezvaničnim informacijama, komšije su G. R. videle juče, pa se sumnja da je zločin počinjen tokom noći.

Uviđaj na mestu zločina je u toku. Na licu mesta su dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policija, koji prikupljaju tragove. Telo G. R. je, po nalogu tužioca, poslato na obdukciju.

- Sumnja se na ubistvo. Istražitelji prikupljaju dokaze i tragove, kao i snimke sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata koji bi mogli značajno da doprinesu rešavanju ovog slučaja - navodi Kurir.



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