Ovo je prvi put da predsednik Srbije dolazi ovde, istakao je predsednik Vučić.

- Ali morate imati u vidu jednu stvar. Ja sam najduže predsednik i premijer, pa sam imao priliku da posetim više mesta. Meni je bilo lakše da posetim više mesta, da budem objektivan. A druga je stvar što neki ni po završenom mandatu nisu ni čuli za ova mesta. Neko živi za Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu, Kupresu - kazao je predsednik.

Ja sam presdednik svih građana Srbije, dodaje on, i ističe da je njegov posao da gradi najbolju politiku u interesu naroda.

- I juče sam rekao, znam da je ljudima interesantnije da li je lepo jezero, ovo ili ono, ali čini mi se da je ono što sam rekao na Manjači posebno značajno. Mi moramo da se posvetimo razvoju ekonomije, to je ono što nam donosi prednost - naglasio je on.