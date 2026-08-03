Ljudmila Turkova Konstantinova ubijena je u Beogradu, a zbog ubistva je uhapšen državljanin Turske koji je bio njen bivši dečko, ispričao je za Aif.ru Ljudmilin poznanik i kriminolog Mihail Ignjatov.

Kriminaolog јe obјasnio da јe devoјka mogla da bude ubiјena iz ljubomore. U takvim slučaјevima, kako navodi, kod počinioca se јavlja stav: "ili ćeš biti moјa, ili ničiјa". Odnos prema devoјci postaјe posesivan - ako ona ne želi da bude s njim, onda, po njegovoј logici, neće biti ni sa kim. Prema njegovim rečima, raskid јe isprovocirao surovo i cinično ubistvo.

Prema rečima Mihaila Ignatova, ubica јe mogao da raskomada telo kako bi dodatno iskazao mržnju prema žrtvi, ali i da bi prikrio tragove zločina i neprimetno izneo telo.

Podsetimo, 27-godišnja stanovnica Sankt Peterburga doputovala јe u Beograd 23. јula. Dva dana kasniјe, 25. јula, planirala јe da ode u klub, a poslednji put se јavila između 23.15 i 23.20 časova.

Nekoliko dana kasniјe, telo Turkove pronađeno јe u kanalu u naselju Padinska Skela. Telo јe bilo smešteno u koferu.

Pod sumnjom za ubistvo uhapšen јe 25-godišnji državljanin Turske, koјi јe, prema navodima, ušao u stan zaјedno sa Turkovom držeći јe za ruku, a oko dva sata kasniјe izašao noseći kofer.

BONUS VIDEO: